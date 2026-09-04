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Ευρωπαϊκές αγορές: Περιορισμένα κέρδη υπό τη σκιά της Fed
Χρηματιστήρια
20:01 - 04 Σεπ 2026

Ευρωπαϊκές αγορές: Περιορισμένα κέρδη υπό τη σκιά της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Με μικτές και οριακές μεταβολές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής 4/9 τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.

Η νέα εικόνα από την αμερικανική οικονομία περιόρισε τα προηγούμενα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να επαναξιολογούν τις εκτιμήσεις τους για την επόμενη κίνηση της Fed. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν την τρίτη πτώση τους στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με οριακή άνοδο 0,12% στις 649,88 μονάδες, παραμένοντας ωστόσο κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του για περισσότερο από έναν μήνα. Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,8%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του σχεδόν σε διάστημα δύο μηνών.

Στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,17% στις 26.048,38 μονάδες, με τη μετοχή της Volkswagen να λειτουργεί υποστηρικτικά. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε οριακά κατά 0,09% στις 8.278,77 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 10.831,09 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε απώλειες 0,28% στις 52.100,43 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,25% στις 20.050,70 μονάδες.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του επενδυτικού κλίματος διαδραμάτισαν τα νέα στοιχεία από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι μη αγροτικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 162.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, υπερβαίνοντας σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση περίπου 55.000 θέσεων.

Η ισχυρότερη του αναμενομένου επίδοση επανέφερε στο προσκήνιο τις συζητήσεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Fed, περιορίζοντας την επίδραση των προηγούμενων πιο ήπιων μηνυμάτων από αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας.

Μεταξύ αυτών ήταν ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ και ο πρόεδρος της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς, οι οποίοι είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι μια στάση αναμονής και αξιολόγησης των νέων δεδομένων θα μπορούσε να διατηρηθεί, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Αλλάζουν οι προσδοκίες για τη συνεδρίαση της Fed

Οι αγορές αναπροσάρμοσαν άμεσα τις εκτιμήσεις τους ενόψει της συνεδρίασης της Fed στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η πιθανότητα μιας αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης διαμορφώθηκε στο 59%, από 52% πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την απασχόληση.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τα ανθεκτικά στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας απέναντι στην πορεία του πληθωρισμού και στις επόμενες κινήσεις της Fed.

Στο προσκήνιο και η γεωπολιτική αβεβαιότητα

Παράλληλα, πρόσθετη πηγή μεταβλητότητας αποτελεί το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή.

Οι στρατιωτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα, με τις εμπορικές ροές να επηρεάζονται σημαντικά.

Η κατάσταση έχει συμβάλει στην έντονη άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

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