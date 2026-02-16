Η Τουρκία μειώνει σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά από πίεση των ΗΠΑ

Η Τουρκία προχώρησε σε ραγδαία μείωση των εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, ακολουθώντας την απαίτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη συνάντηση των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Πετρελαίου της Τουρκίας, τον Σεπτέμβριο του 2025 το ρωσικό πετρέλαιο κάλυπτε το 61,1% των συνολικών εισαγωγών πετρελαίου της χώρας. Ωστόσο, μετά την αμερικανική παρέμβαση, το ποσοστό αυτό μειώθηκε δραστικά στο 33,7% τον Δεκέμβριο.

Στο ίδιο διάστημα, οι συνολικές εισαγωγές πετρελαίου της Τουρκίας μειώθηκαν από 1,6 εκατομμύρια τόνους σε 985 χιλιάδες τόνους. Ένα σημαντικό μέρος των μειωμένων εισαγωγών αντικαταστάθηκε από πετρέλαιο προερχόμενο από το Ιράκ, διασφαλίζοντας την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Παράλληλα, η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες για ενίσχυση της ενεργειακής της ανεξαρτησίας, υπογράφοντας συμφωνίες για έρευνες και γεωτρήσεις με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες όπως η Chevron και η Exxon, ενώ προετοιμάζεται και συμφωνία με την BP.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κοστίδης, η μείωση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου αποτελεί άμεση συνέπεια των αμερικανικών πιέσεων και αναμένεται να επηρεάσει τη διαμόρφωση των ενεργειακών προμηθειών της Τουρκίας στο επόμενο διάστημα.

Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη στρατηγική προμήθειας πετρελαίου της χώρας, μειώνοντας την εξάρτηση από τη Ρωσία και ενισχύοντας τις συνεργασίες με χώρες και πολυεθνικές εταιρείες εκτός ρωσικής σφαίρας.