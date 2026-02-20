Τραμπ: Στην Κίνα 31 Μαρτίου με 2 Απριλίου – Στο επίκεντρο οι εμπορικές σχέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, καθορίζοντας το πλαίσιο μιας ιδιαίτερα αναμενόμενης συνάντησης σε μια περίοδο εύθραυστων ισορροπιών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως.

Κατά την παραμονή του στο Πεκίνο, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζίπινγκ, με βασικό αντικείμενο τις εμπορικές σχέσεις και το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας στους δασμούς, η οποία είχε ανακόψει την περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι δύο πλευρές εξετάζουν τα επόμενα βήματα στη μεταξύ τους οικονομική συνεργασία.

«Θα είναι μια τολμηρή επίσκεψη», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ σε ξένους ηγέτες, προαναγγέλλοντας μια εντυπωσιακή παρουσία στην Κίνα.

Η επικείμενη συνάντηση θα αποτελέσει την πρώτη κατ’ ιδίαν επαφή των δύο ηγετών μετά τη συνάντησή τους τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα, όταν συμφωνήθηκε η μείωση αμερικανικών δασμών με αντάλλαγμα μέτρα από το Πεκίνο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης, την επανεκκίνηση εισαγωγών αμερικανικής σόγιας και τη διατήρηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Παρότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν κυριάρχησε στις συνομιλίες του Οκτωβρίου, τον Φεβρουάριο ο Σι Τζινπίνγκ επανέφερε το θέμα των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί, προσθέτοντας μία ακόμη παράμετρο στις ήδη σύνθετες διμερείς σχέσεις.