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Αλήθεια, γιατί σοκάρουν τα 5χίλιαρα του Τραμπ;
Ανεμοδείκτης
13:01 - 10 Σεπ 2026

Αλήθεια, γιατί σοκάρουν τα 5χίλιαρα του Τραμπ;

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει και πολλές ηθικές ή πολιτικές αναστολές. Και υπό αυτήν την έννοια, όσοι εξακολουθούν να εκπλήσσονται, θα κινδυνεύσουν κάποια στιγμή να θεωρηθούν  αφελείς.

Η υπόσχεση του Προέδρου των ΗΠΑ να δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό, αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, είναι – για τα δεδομένα του – κάτι μάλλον αναμενόμενο, όσο και αν μπορεί να σοκάρει ορισμένους.

Ακόμη και όσοι σοκάρονται όμως, ειδικά στα εγχώρια ΜΜΕ, δεν βλέπουν ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα καθ’ ημάς; Η μόνη διαφορά είναι ότι για 5χίλιαρα, δίνονται υποσχέσεις για 500άρικα στο τέλος του 2027 και με την άρρητη προϋπόθεση ότι η ΝΔ θα έχει κερδίσει τις εκλογές. Εκτός αν το σοκ οφείλεται στη διαπίστωση της δικής μας «φτήνιας»…

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