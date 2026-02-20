ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μερτς: Η Ευρώπη να μάθει τη γλώσσα της ισχύος
Ειδήσεις
18:35 - 20 Φεβ 2026

Μερτς: Η Ευρώπη να μάθει τη γλώσσα της ισχύος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κρίσιμο συνέδριο των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών στη Στουτγάρδη, ενόψει σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων. Ομιλία Μερτς, επευφημίες για την πρώην καγκελάριο Μέρκελ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το συνέδριο των κυβερνώντων Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στη Στουτγάρδη, όπως μεταδίδει η DW. Το πρωί της Παρασκευής εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία του ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία του κόμματος ενόψει κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων το 2026, αρχής γενομένης από τις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης στις 6 Μαρτίου. Εκεί οι Χριστιανοδημοκράτες φιλοδοξούν να εκλέξουν πρωθυπουργό για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

Αναφερόμενος στα υποθετικά σενάρια για μία συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), o Φρίντριχ Μερτς ουσιαστικά απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι «έχει αποφασίσει οριστικά» να προσανατολιστεί στο πολιτικό Κέντρο. Ιδιαίτερα οι Χριστιανοδημοκράτες, ανέφερε ο καγκελάριος, οφείλουν να κάνουν ό,τι μπορούν «ώστε να μην διακινδυνεύεται η ιστορική κληρονομιά της χώρας» με αντάλλαγμα βραχυπρόθεσμες εκλογικές επιτυχίες.

Xρειάζονται «ευρωπαϊκές απαντήσεις»

Όσον αφορά τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, ο καγκελάριος έκανε λόγο για σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, στο εμπόριο, στην Ευρώπη, αλλά και τον διεθνή ρόλο της Γερμανίας, εκφράζοντας παράλληλα διακριτικές αιχμές απέναντι στην αμερικανική κυβέρνηση.

«Περισσότερο από ποτέ, οι Χριστιανοδημοκράτες είναι αποφασισμένοι σήμερα να δώσουν ευρωπαϊκές απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις» ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς, για να συμπληρώσει πάντως ότι «η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει και τη γλώσσα της ισχύος».

Χειροκροτήματα για Μέρκελ, Μερτς

Με συνεχείς επευφημίες υποδέχθηκαν οι σύνεδροι τον Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος στη Στουτγάρδη αναμένεται να επανεκλεγεί στην ηγεσία του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος.

Ζωηρά χειροκροτήματα «εισέπραξε» και η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, η οποία δίνει το παρών σε κομματικό συνέδριο για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή της από την ενεργό πολιτική. Αναλυτές ερμηνεύουν την παρουσία τηςως ένδειξη στήριξης προς τον Φρίντριχ Μερτς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις πάντως, δεν αναμένεται να κάνει παρέμβαση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής
Ειδήσεις

Γερμανία: Καταδικάστηκε η «γκρίζα κυρία» της RAF μετά από δεκαετίες φυγής

ifo: Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη γερμανική χημική βιομηχανία καταρρέουν
Ειδήσεις

ifo: Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη γερμανική χημική βιομηχανία καταρρέουν

Γερμανία: Οι πιθανές κυρώσεις στην Κίνα δε θα πρέπει να πλήττουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές
Ειδήσεις

Γερμανία: Οι πιθανές κυρώσεις στην Κίνα δε θα πρέπει να πλήττουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας
Ειδήσεις

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 21:40

Mega deal στα καζίνο: Η Fertitta εξαγοράζει τη Caesars έναντι $17,6 δισ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/05/2026 - 21:25

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες

Ειδήσεις
28/05/2026 - 21:05

Σκληρό μήνυμα ΕΕ στην Άγκυρα: «Απαράδεκτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από την COP31»

Ναυτιλία
28/05/2026 - 21:01

Seanergy: Ισχυρή κερδοφορία και 18ο συνεχόμενο μέρισμα με φόντο την αγορά των Capesize

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/05/2026 - 20:50

Σε κλοιό πίεσης η μεταποίηση τροφίμων – Τα «καμπανάκια» του ΣΕΒΤ

Υγεία
28/05/2026 - 20:32

«Παγιδευμένοι» στην οθόνη 3 στους 4 νέους κάνουν doomscrolling

Πολιτική
28/05/2026 - 20:12

Αθήνα προς Κίεβο: Επίσημο διάβημα για το περιστατικό με το drone στη Λευκάδα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 19:55

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:25

Κυρανάκης: Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για «λάδωμα» και παρατυπίες στις εξετάσεις οδήγησης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:20

Νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα ξεκινά την 1η Ιουλίου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 19:07

Μπέσεντ: Απειλές για κυρώσεις στο Ομάν – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:50

Πλαστικά Θράκης: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και ανασυγκρότηση σε σώμα

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:39

ΑΕΚ: Νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 2,75 εκατ. ευρώ με απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:30

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:22

Μερτς για φήμες αντικατάστασης του: «Δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική εναλλακτική»

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:06

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:55

Ψηφιακές ταυτότητες: Με διαγωνισμό - μαμούθ 515 εκατ. ευρώ προχωρά το νέο σύστημα ασφαλείας

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 17:46

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ