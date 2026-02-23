Ζελένσκι: Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο – Μόνη απάντηση η στρατιωτική και οικονομική πίεση

Αναλαυτικότερα, δήλωσε ότι η Ουκρανία όχι μόνο δεν χάνει τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσει νικηφόρα. Εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος στο να «πληρώσει το τίμημα» μιας εκεχειρίας που απαιτεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν — δηλαδή την αποχώρηση από στρατηγικής σημασίας εδάφη που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει, παρά τις δεκάδες χιλιάδες απώλειες στρατιωτών της.

Ο Πούτιν, ανέφερε στο BBC ο Ζελένσκι, έχει ήδη ξεκινήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η μόνη απάντηση είναι η άσκηση ισχυρής στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης ώστε να αναγκαστεί να υποχωρήσει.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν τον έχει ήδη ξεκινήσει. Το ερώτημα είναι πόσα εδάφη θα καταφέρει να καταλάβει και πώς θα τον σταματήσουμε… Η Ρωσία θέλει να επιβάλει στον κόσμο έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και να αλλάξει τη ζωή που οι άνθρωποι έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους».

Τι γίνεται όμως με τη ρωσική απαίτηση να παραχωρήσει η Ουκρανία το 20% της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει η Μόσχα — μια γραμμή πόλεων που το Κίεβο αποκαλεί «πόλεις-φρούρια» — καθώς και επιπλέον εδάφη στις νότιες περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια; Δεν θα ήταν ένα λογικό τίμημα αν αυτό οδηγούσε σε εκεχειρία;

«Το βλέπω διαφορετικά. Δεν το βλέπω απλώς ως γη. Το βλέπω ως εγκατάλειψη — αποδυνάμωση των θέσεών μας, εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων μας που ζουν εκεί. Έτσι το βλέπω. Και είμαι βέβαιος ότι μια τέτοια “αποχώρηση” θα διχάσει την κοινωνία μας».

Αν όμως αυτό ικανοποιούσε τον Πούτιν; Θα τον ικανοποιούσε;

«Ίσως για λίγο… Χρειάζεται μια παύση… Αλλά μόλις ανασυνταχθεί — και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας λένε ότι αυτό μπορεί να πάρει τρία έως πέντε χρόνια — κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να ανακάμψει σε ένα-δύο χρόνια. Πού θα κατευθυνθεί μετά; Δεν το γνωρίζουμε. Όμως το ότι θα ήθελε να συνεχίσει τον πόλεμο είναι δεδομένο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, λίγο πριν από τις πιο πρόσφατες συνομιλίες για εκεχειρία στη Γενεύη, ότι «η Ουκρανία πρέπει να προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι». Συνεχίζει να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στο Κίεβο παρά στη Μόσχα.

Δυτικοί διπλωμάτες έχουν επισημάνει ότι ο Τραμπ συμφωνεί με τον Πούτιν πως οι εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία προς τη Ρωσία αποτελούν το «κλειδί» για την εκεχειρία που επιδιώκει, ιδανικά πριν από το καλοκαίρι.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν επίσης ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο χωρίς παραχωρήσεις. Ρώτησα τον Ζελένσκι αν έχουν δίκιο.

Νίκη η συνέχιση της φυσιολογικής ζωής και το stop της αιματοχυσίας

«Πού βρίσκεστε τώρα;» ρώτησε σχηματικό τον δημοσιογράφο του BBC. «Είστε στο Κίεβο, στην πρωτεύουσα της πατρίδας μας. Θα χάσουμε; Φυσικά και όχι, γιατί πολεμάμε για την ανεξαρτησία μας».

Τι σημαίνει όμως «νίκη»;

«Η νίκη σημαίνει να αποκαταστήσουμε τη φυσιολογική ζωή και να σταματήσει η αιματοχυσία. Αλλά σε ευρύτερο επίπεδο, το να σταματήσουμε τον Πούτιν σήμερα και να τον αποτρέψουμε από το να καταλάβει την Ουκρανία είναι νίκη για ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία».

Στόχος είναι η πλήρης ανάκτηση όλων των εδαφών;

«Θα το κάνουμε. Είναι μόνο θέμα χρόνου. Αλλά σήμερα κάτι τέτοιο θα κόστιζε εκατομμύρια ζωές. Και τι αξία έχει η γη χωρίς ανθρώπους; Ειλικρινά, καμία».

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη διεθνών εγγυήσεων ασφαλείας, οι οποίες — όπως είπε — θα πρέπει να εγκριθούν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ ώστε να είναι διαχρονικές, ανεξάρτητες από το ποιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Για τις εκλογές, που δεν διεξήχθησαν το 2024 λόγω στρατιωτικού νόμου, δήλωσε ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο αν προηγηθούν εγγυήσεις ασφαλείας. «Αν αυτό είναι προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, ας το κάνουμε», είπε, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να είναι δίκαιες και αναγνωρισμένες από τον ουκρανικό λαό.

Μεγαλύτερη πληγή η αντιαεροπορική άμυνα

Παρά τις επικρίσεις και ένα σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε την κυβέρνησή του, ο Ζελένσκι διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοτικότητας. Ζητά επίμονα περισσότερα και καλύτερα όπλα, με τελευταίο αίτημα την άδεια παραγωγής αμερικανικών συστημάτων Patriot και πυραύλων με άδεια.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η αντιαεροπορική άμυνα. Δυστυχώς, οι εταίροι μας δεν μας δίνουν άδεια να παράγουμε μόνοι μας τέτοια συστήματα», είπε.

Στο τέλος της συνέντευξης, απαντώντας στο αν ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ ακόμη, δήλωσε:

«Δεν υπάρχει μία μόνο οδός. Είναι σαν να παίζεις σκάκι με πολλούς ηγέτες, όχι μόνο με τη Ρωσία. Πρέπει να κινηθείς σε πολλαπλές παράλληλες κατευθύνσεις. Και μία από αυτές θα φέρει επιτυχία. Για εμάς, επιτυχία είναι να σταματήσουμε τον Πούτιν».

Όταν τον ρώτησα αν ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο, απάντησε: «Ναι και όχι. Θα δούμε. Δεν θέλει — αλλά το ότι δεν θέλει δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει. Ο Θεός να ευλογεί. Θα τα καταφέρουμε».

Και με αυτά τα λόγια, σηκώθηκε, έδωσε το χέρι του στην ομάδα του BBC και αποχώρησε.