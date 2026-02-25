Ρωσία: Στο τραπέζι η αποστολή καυσίμων στην Κούβα

Η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής καυσίμων στην Κούβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA, το οποίο επικαλείται δηλώσεις του αναπληρωτή πρωθυπουργού Αλεξάντερ Νόβακ.

Όπως αναφέρεται, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για προτάσεις που αφορούν πιθανές ενεργειακές προμήθειες προς την Αβάνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις στον ενεργειακό της εφοδιασμό.

Ήδη από τις 13 Φεβρουαρίου, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχε γνωστοποιήσει ότι η Μόσχα προτίθεται να στηρίξει την Κούβα, παρέχοντας μεταξύ άλλων υλική βοήθεια, με στόχο να αντισταθμίσει, όπως υποστηρίζει, τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών που αποσκοπούν στον περιορισμό της πρόσβασης του νησιού σε πετρέλαιο.

Από την πλευρά του, ο Νόβακ σημείωσε ότι η εσωτερική αγορά καυσίμων της Ρωσίας παραμένει σταθερή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς, η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου είναι επωφελής για τη χώρα, καθώς δημιουργεί πρόσθετα έσοδα που μπορούν να διοχετευθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.