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Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη
Οικονομία
12:30 - 07 Αυγ 2026

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Reporter.gr Newsroom
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Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ιουλίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2025 προέκυψε αύξηση 3,4% έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026 παρουσίασε μείωση 1,4%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,3%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024.

Τον πληθωρισμό τροφοδότησε η τεράστια αύξηση του πετρελαίου κίνησης (22,1%) αλλά και της βενζίνης (13,3%) ενώ ανοδικά επιμένουν και τα τρόφιμα, ιδιαίτερα τα κρέατα. Η τιμή του μοσχαριού είχε τον Ιούλιο άνοδο 14,3%, ενώ το αρνί και το κατσίκι αυξήθηκαν κατά 12,4%.

Ανοδικά συνέχισαν και τα ακίνητα, με αύξηση 6,8% στα ενοίκια των κατοικιών.

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I. Σύγκριση Ιουλίου 2026 με Ιούνιο 2026

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,4% τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 1,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: αρνί και κατσίκι, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά). Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, τυριά, αυγά.

• 0,7% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 19,2% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.

• 1,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.

• 0,6% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

• 1,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία.

• 1,3% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,1% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο.

• 1,9% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα.

II. Σύγκριση Ιουλίου 2026 με Ιούλιο 2025

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,4% τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), παγωτά, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

• 3,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 8,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό.

• 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές.

• 1,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 7,4% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,3% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 5,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλπανδοχεία.

• 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

• 1,1% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 0,5% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 2,7% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 15:12
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