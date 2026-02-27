Βρετανία: Απέσυρε τη διπλωματική της αποστολή από το Ιράν

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην προσωρινή απομάκρυνση του προσωπικού της από το Ιράν, επικαλούμενη την επιδεινωμένη κατάσταση ασφαλείας. Όπως διευκρίνισε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρεσβεία παραμένει σε λειτουργία, ωστόσο εργάζεται εξ αποστάσεως.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε κατά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη στο ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν. Τόνισε ότι, αν και προκρίνει μια διπλωματική λύση, δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Παράλληλα, το βρετανικό ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η δυνατότητα παροχής βοήθειας σε Βρετανούς υπηκόους είναι επί του παρόντος εξαιρετικά περιορισμένη. Η πρεσβεία λειτουργεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ενώ δεν παρέχεται καμία δια ζώσης προξενική υποστήριξη, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.