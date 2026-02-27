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Απολογισμός δράσης Δ.Α.Ο.Ε. - Χρυσοχοΐδης: Στις προκλήσεις απαντάμε με την ίδια πίστη και αφοσίωση
Ειδήσεις
17:18 - 27 Φεβ 2026

Απολογισμός δράσης Δ.Α.Ο.Ε. - Χρυσοχοΐδης: Στις προκλήσεις απαντάμε με την ίδια πίστη και αφοσίωση

Reporter.gr Newsroom
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Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, από την πρώτη ημέρα έναρξης της Υπηρεσίας τον Οκτώβριο του 2024 έως και τα τέλη Ιανουαρίου 2026, παρουσιάστηκαν κατά την ετήσια εκδήλωση της Δ.Α.Ο.Ε., παρουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026.

«Η σημερινή ημέρα είναι μια ευκαιρία να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας και την υπόσχεσή μας ότι το 2026 θα γίνουμε ακόμη καλύτεροι, ακόμη αποτελεσματικότεροι και ακόμη χρησιμότεροι για τους Έλληνες πολίτες, για την ελληνική κοινωνία και την πατρίδα», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος στην εκδήλωση εκπροσωπούσε και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Έχουμε μπροστά μας προκλήσεις και μια σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ιεραρχήσει τα προβλήματα, τα ζητήματα και τις προτεραιότητες, τις οποίες εμείς θέτουμε, δεν μας τις ανοίγουν κάποιοι άλλοι, δεν αιφνιδιαζόμαστε από τα γεγονότα. Εμείς ανοίγουμε και διεισδύουμε στις εγκληματικές οργανώσεις, εμείς ερευνούμε τα εγκληματικά δίκτυα. Στις προκλήσεις θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πάθος, με την ίδια μεθοδικότητα, αλλά, κυρίως, με την ίδια πίστη και αφοσίωση στη δουλειά μας.

Να έχουμε υπόψη μας και να έχουν όλοι υπόψη τους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να δειλιάσουμε, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να μην ασκήσουμε το καθήκον του νόμου, της τάξης, της ασφάλειας απέναντι στον ελληνικό λαό και στη δικαιοσύνη. Αυτό θα αποτελεί τη μόνιμη επιταγή της δουλειάς μας», σημείωσε ο κ. Υπουργός.

Το πόσο σημαντική είναι η Υπηρεσία, αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα δράσης της, επισήμανε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος. «Και αυτή η χρονιά, το 2026, θα είναι μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά που θα αφήσει ακόμη βαθύτερα το αποτύπωμα της Υπηρεσίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος», τόνισε. Σημειώνοντας πως είναι μια Υπηρεσία που αφήνει ισχυρό το “αποτύπωμά” της σε ό,τι κάνει, αναφέρθηκε και στη διεθνή διάσταση της Δ.Α.Ο.Ε., λέγοντας πως «αναπτύσσει διεθνείς συνέργειες και συνεργασίες, με πολύ καλά θετικά αποτελέσματα και είμαι σίγουρος ότι το επόμενο διάστημα θα καθιερωθεί και στον διεθνή χώρο, στον χάρτη των Αρχών επιβολής του Νόμου διεθνώς, σαν μια πολύ ισχυρή, αξιόπιστη και αποτελεσματική Υπηρεσία».

«Τα αποτελέσματα της Δ.Α.Ο.Ε. αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη της αποδοτικότητας και προσφοράς μας με αποκλειστικό σκοπό μας τη νομιμότητα παντού προς όφελος του πολίτη», σημείωσε ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης. Επίσης, όπως είπε: «Από τον Οκτώβριο του 2024, όταν το όραμα της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ πήρε σάρκα και οστά, δώσαμε μια υπόσχεση. Να αποτελέσει η Υπηρεσία αυτή τη ραχοκοκαλιά της ασφάλειας στη συνείδηση των πολιτών και συνάμα έναν πυλώνα σταθερότητας για τη δημοκρατία μας, χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς. Σήμερα, αναλογιζόμενος τη διαδρομή μας, νιώθω ιδιαίτερα περήφανος. Έχω την εξαιρετική τιμή και τη μοναδική ευθύνη να διοικώ μια Υπηρεσία που στελεχώνεται από ικανότατο, έμπειρο και, πρωτίστως, προσηλωμένο, στο καθήκον, αστυνομικό προσωπικό, γεμάτο φιλότιμο και πάθος για το έργο που επιτελεί ο καθένας τους ξεχωριστά», κατέληξε σχετικά.

Ο απολογισμός του 2025

Στη συνέχεια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προχώρησε στον απολογισμό δράσης της Υπηρεσίας.

Αναλυτικά, από την έναρξη λειτουργίας της, στις 21 Οκτωβρίου 2024, έως και 31 Ιανουαρίου 2026, η Δ.Α.Ο.Ε. χειρίστηκε -958- υποθέσεις, για τις οποίες αποδόθηκαν κατηγορίες σε -3.094- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -2.159- άτομα, με -598- κατηγορούμενους να προφυλακίζονται.

Στο πλαίσιο αυτό, αποδομήθηκαν, συνολικά -173- εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, που, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, στη διάπραξη ληστειών, κλοπών και απατών, στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και καυσίμων, στη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και στην εμπορία ανθρώπων, σε αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο και σε οικονομικά εγκλήματα.

Σε οικονομικό επίπεδο, η δράση των εγκληματικών δικτύων που εξαρθρώθηκαν εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία που προσεγγίζει τα -354- εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο αντίκτυπος του επιχειρησιακού έργου της Δ.Α.Ο.Ε. αποτυπώνεται και στις εκτεταμένες κατασχέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

  • Πάνω από 7,2 εκατ. ευρώ, πολύτιμα μέταλλα και λίθοι
  • Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ενδεικτικά: άνω των 2 τόνων κοκαΐνης, πλέον διεθνών κατασχέσεων, άνω των 4 τόνων κάνναβης και σημαντικές ποσότητες ηρωίνης και συνθετικών ναρκωτικών)
  • Εκατοντάδες όπλα και δεκάδες χιλιάδες φυσίγγια
  • Μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων, αλκοόλ και καυσίμων
  • Χιλιάδες απομιμητικά προϊόντα και πολιτιστικά αγαθά
  • 651 οχήματα και πλήθος λοιπών παράνομων εμπορευμάτων

Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυναν, επίσης, χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής. Παρευρέθηκαν, ακόμη, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, σύνδεσμοι ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αστυνομίας.

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