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Eπικεφαλής IAEA: Το Ιράν δεν έχει δομημένο πρόγραμμα για την κατασκευή πυρηνικών όπλων
Ειδήσεις
14:54 - 02 Μαρ 2026

Eπικεφαλής IAEA: Το Ιράν δεν έχει δομημένο πρόγραμμα για την κατασκευή πυρηνικών όπλων

Reporter.gr Newsroom
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Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι το Ιράν έχει ένα «φιλόδοξο» πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά δεν διαθέτει προς το παρόν πρόγραμμα για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

«Πρόκειται για μια αξιολόγηση που βασίζεται στο γεγονός ότι το Ιράν έχει ένα πολύ μεγάλο, φιλόδοξο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά δεν έχουμε τις προσβάσεις που θα έπρεπε», δήλωσε ο Γκρόσι, αναφερόμενος στην άρνηση του Ιράν να επιτρέψει στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να επισκεφθούν τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του. «Ταυτόχρονα, έχω πει... δεν βλέπουμε ένα δομημένο πρόγραμμα για την κατασκευή πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι χτυπήθηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Νωρίτερα, ο Γκρόσι είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν πληγεί από τις επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα.

Το ίδιο άτομο διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας σε χώρες που συνορεύουν με το Ιράν και ότι ο οργανισμός έχει προς το παρόν χάσει την επαφή με τις πυρηνικές αρχές της χώρας.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κάποια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Μπουσέρ, του ερευνητικού αντιδραστήρα της Τεχεράνης ή άλλων εγκαταστάσεων κύκλου πυρηνικού καυσίμου, έχει υποστεί ζημιές ή έχει πληγεί», δήλωσε σε δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΑΕ, το οποίο ξεκίνησε τη συνεδρίασή του τον Μάρτιο τη Δευτέρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 15:01
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