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Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι χτυπήθηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Ειδήσεις
12:08 - 02 Μαρ 2026

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι χτυπήθηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν πληγεί από τις επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι. 

Το ίδιο άτομο διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας σε χώρες που συνορεύουν με το Ιράν και ότι ο οργανισμός έχει προς το παρόν χάσει την επαφή με τις πυρηνικές αρχές της χώρας.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κάποια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Μπουσέρ, του ερευνητικού αντιδραστήρα της Τεχεράνης ή άλλων εγκαταστάσεων κύκλου πυρηνικού καυσίμου, έχει υποστεί ζημιές ή έχει πληγεί», δήλωσε σε δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΑΕ, το οποίο ξεκίνησε τη συνεδρίασή του τον Μάρτιο τη Δευτέρα.

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