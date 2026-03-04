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Eurostat: Μείωση στο 6,1% για την ανεργία στην Ευρωζώνη - Μείωση και για γυναίκες, νέους
Ειδήσεις
14:47 - 04 Μαρ 2026

Eurostat: Μείωση στο 6,1% για την ανεργία στην Ευρωζώνη - Μείωση και για γυναίκες, νέους

Reporter.gr Newsroom
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Η ανεργία στην ευρωζώνη υποχώρησε απροσδόκητα σε νέο ιστορικό χαμηλό τον Ιανουάριο, καθώς η οικονομική δραστηριότητα αποδείχθηκε ισχυρότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον Ιανουάριο του 2026, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 6,1%, μειωμένο από 6,2% τον Δεκέμβριο του 2025 και από 6,3% τον Ιανουάριο του 2025. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ανήλθε στο 5,8% τον Ιανουάριο του 2026, επίσης μειωμένο από 5,9% τον Δεκέμβριο του 2025 και από 6,0% τον Ιανουάριο του 2025. Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Eurostat εκτιμά ότι 12,928 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,770 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Ιανουάριο του 2026.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, η ανεργία μειώθηκε κατά 185 χιλιάδες άτομα στην ΕΕ και κατά 184 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, η ανεργία μειώθηκε κατά 274 χιλιάδες άτομα στην ΕΕ και κατά 273 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Νεανική ανεργία

Τον Ιανουάριο του 2026, 2,922 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,352 εκατομμύρια βρίσκονταν στη ζώνη του ευρώ.

Το ποσοστό νεανικής ανεργίας διαμορφώθηκε στο 15,1% στην ΕΕ, μειωμένο από 15,2% τον προηγούμενο μήνα, και στο 14,8% στη ζώνη του ευρώ, επίσης μειωμένο από 15,0% τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, η νεανική ανεργία μειώθηκε κατά 27 χιλιάδες άτομα τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, η νεανική ανεργία μειώθηκε κατά 27 χιλιάδες άτομα στην ΕΕ, ενώ αυξήθηκε κατά 12 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία ανά φύλο

Τον Ιανουάριο του 2026, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 6,0%, μειωμένο από 6,1% τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ το ποσοστό ανεργίας των ανδρών ήταν 5,7%, επίσης μειωμένο από 5,8% τον προηγούμενο μήνα.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανήλθε στο 6,3%, μειωμένο από 6,4% τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ για τους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6,0%, μειωμένο από 6,1% τον προηγούμενο μήνα.

Πρόσθετοι δείκτες αγοράς εργασίας

Οι εκτιμήσεις σε αυτό το δελτίο Τύπου βασίζονται στον παγκοσμίως χρησιμοποιούμενο ορισμό της ανεργίας του International Labour Organization (ILO), σύμφωνα με τον οποίο άνεργοι θεωρούνται όσοι δεν έχουν εργασία, αναζητούσαν ενεργά δουλειά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες και είναι διαθέσιμοι να ξεκινήσουν εργασία εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

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