Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ντοκιμαντέρ σημαίνει ανακάλυψη, αποκάλυψη, αναζήτηση, ανατροπή, αλήθεια, αγωνία, ευαισθησία, γέλιο.

Ανάμεσα σε αρκετές πρωτιές φέτος, το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (6-12 Σεπτεμβρίου 2026) καλωσορίζει και ένα νέο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, αυτό του Ντοκιμαντέρ με συνολικά 17 ταινίες απ’ όλον τον κόσμο σε τρεις θεματικές: Young at heart, Cement takeover και Yours truly.

Πέντε από τις ταινίες είναι από την Ελλάδα, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι σκηνοθετημένη από γυναίκες. Ως προς τα ελληνικά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα προβολής, ώστε να αναδειχθούν τα νέα ταλέντα που θα διαμορφώσουν το κινηματογραφικό πλαίσιο τα ερχόμενα χρόνια και να δοθεί η ευκαιρία σε Έλληνες σκηνοθέτες να ασχοληθούν με τις απεριόριστες δυνατότητες του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Το πρόγραμμα των ντοκιμαντέρ θα ενισχυθεί από τις δράσεις του Short Film Hub και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα διοργανωθεί ένα πάνελ για τις δυνατότητες συμπαραγωγής, προώθησης και διανομής του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

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