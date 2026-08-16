ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται
Magazino
21:55 - 16 Αυγ 2026

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ντοκιμαντέρ σημαίνει ανακάλυψη, αποκάλυψη, αναζήτηση, ανατροπή, αλήθεια, αγωνία, ευαισθησία, γέλιο.

Ανάμεσα σε αρκετές πρωτιές φέτος, το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (6-12 Σεπτεμβρίου 2026) καλωσορίζει και ένα νέο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, αυτό του Ντοκιμαντέρ με συνολικά 17 ταινίες απ’ όλον τον κόσμο σε τρεις θεματικές: Young at heart, Cement takeover και Yours truly.

Πέντε από τις ταινίες είναι από την Ελλάδα, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι σκηνοθετημένη από γυναίκες. Ως προς τα ελληνικά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα προβολής, ώστε να αναδειχθούν τα νέα ταλέντα που θα διαμορφώσουν το κινηματογραφικό πλαίσιο τα ερχόμενα χρόνια και να δοθεί η ευκαιρία σε Έλληνες σκηνοθέτες να ασχοληθούν με τις απεριόριστες δυνατότητες του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Το πρόγραμμα των ντοκιμαντέρ θα ενισχυθεί από τις δράσεις του Short Film Hub και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα διοργανωθεί ένα πάνελ για τις δυνατότητες συμπαραγωγής, προώθησης και διανομής του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημογλίδου για γυναικοκτονία στη Δράμα: Δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων
Ειδήσεις

Δημογλίδου για γυναικοκτονία στη Δράμα: Δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα
Ειδήσεις

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε
Ειδήσεις

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

NANKO: Σημαντική στρατηγική κίνηση η απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

NANKO: Σημαντική στρατηγική κίνηση η απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 23:34

Ασημένιος στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής που κόντραρε στα ίσια τον Ντουμπλάντις (videos)

Πολιτική
16/08/2026 - 22:02

Διατάγματα Ερντογάν για δύο Θαλάσσια Πάρκα σε βόρειο και νότιο Αιγαίο - «Είναι παράνομα», απαντά η Ελλάδα

Magazino
16/08/2026 - 21:55

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Όλα τα ντοκιμαντέρ που διαγωνίζονται

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:40

Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο (video)

Ειδήσεις
16/08/2026 - 21:32

Ο Κούσνερ και αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ