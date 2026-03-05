Υπουργείο Πολιτισμού: Παρουσίασε τα συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 αντιστασιακών στην Καισαριανή

Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε σήμερα (5/3) τις συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα που καταγράφουν την εκτέλεση 200 κομμουνιστών, αντιστασιακών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, λίγες ημέρες μετά την απόκτηση αυτού του σπάνιου ιστορικού υλικού από το ελληνικό κράτος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την ελληνική πρεσβεία στο Βέλγιο, παρέλαβε συνολικά 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και τέσσερα παλαιά χαρτονομίσματα.

Υπενθυμίζεται ότι το υλικό είχε βγει προς πώληση τις προηγούμενες εβδομάδες σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών από Βέλγο συλλέκτη. Μεταξύ των τεκμηρίων περιλαμβάνονται και οι φωτογραφίες που απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Οι εικόνες αυτές έχουν ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των εκτελεσθέντων. Το αρχείο πλέον ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, με στόχο την προστασία και τη διατήρησή του, ώστε να παραμείνει διαθέσιμο για τις επόμενες γενιές και να συμβάλει στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης της Αντίστασης.