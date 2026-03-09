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Προειδοποίηση ΔΝΤ για επιπτώσεις του πολέμου: Σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε
Ειδήσεις
11:19 - 09 Μαρ 2026

Προειδοποίηση ΔΝΤ για επιπτώσεις του πολέμου: Σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε

Reporter.gr Newsroom
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Τον κίνδυνο σημαντικών επιπτώσεων στις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια οικονομία από μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επισήμανε η επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, καλώντας τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για μια «νέα κανονικότητα» γεμάτη αβεβαιότητες και οικονομικές προκλήσεις.

Όπως τόνισε η Γκεοργκίεβα, εάν η τρέχουσα κρίση εξελιχθεί σε μακροχρόνια σύγκρουση, είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τον πληθωρισμό, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

«Εάν η νέα σύγκρουση αποδειχθεί παρατεταμένη, έχει σαφή και προφανή δυνατότητα να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά η Γκεοργκίεβα, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για ενδεχόμενα σοκ.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ σημείωσε μάλιστα ότι οι οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να συνεχιστούν ακόμη και μετά το τέλος των συγκρούσεων, γεγονός που θα μπορούσε να διατηρήσει την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα. «Σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, πρέπει να σκεφτόμαστε ακόμη και το αδιανόητο και να προετοιμαζόμαστε για αυτό», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τις χώρες να ενισχύσουν τις εσωτερικές τους οικονομικές πολιτικές ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επιπτώσεις στις παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας, σημειώνοντας ότι η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Στενό του Ορμούζ έχει μειωθεί κατά περίπου 90%, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy3nosymb7l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, η Γκεοργκίεβα παρουσίασε ενδεικτικές εκτιμήσεις για τις πιθανές οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Όπως ανέφερε, μια αύξηση κατά 10% στις τιμές της ενέργειας που θα διαρκέσει για έναν χρόνο θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο του παγκόσμιου πληθωρισμού κατά περίπου 40 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα επιβράδυνε την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένεται να παρουσιάσει πιο αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών στην επόμενη έκθεση World Economic Outlook, η οποία θα δημοσιευθεί τον Απρίλιο.

Κλείνοντας, η επικεφαλής του ΔΝΤ προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επενδύσουν σε ισχυρούς θεσμούς και αποτελεσματικά πλαίσια οικονομικής διακυβέρνησης, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών και να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αξιοποιούν τον διαθέσιμο δημοσιονομικό και πολιτικό χώρο όταν χρειάζεται, με την προϋπόθεση ότι θα αναπληρώνουν στη συνέχεια τα οικονομικά τους αποθέματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy3bhgct8kh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 11:50
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