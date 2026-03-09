Ισχυρό μήνυμα Μακρόν από την Κύπρο - Μητσοτάκης: Ενδεχόμενο μεγάλων προσφυγικών ροών εξαιτίας της αστάθειας

Σαφές μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας και στρατηγικής συνεργασίας έστειλαν από την Κύπρο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Υπογραμμίστηκε η σημασία της κοινής τους παρουσίας στη μεγαλόνησο ως ένα ηχηρό μήνυμα για την ασφάλεια της χώρας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Ο κ. Μητσοτάκης έκρουσε παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για το μεταναστευτικό που επηρεάζεται εκ νέου από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Ο Κύπριος πρόεδρος πήρε πρώτος το λόγο και καλωσόρισε τους ηγέτες «στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης», ευχαριστώντας τους για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά του για έμπρακτη στήριξη, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της συνάντησης με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η παρουσία των τριών χωρών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας.

«Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος στέλνουν μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη και αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατών-μελών της στην ευρύτερη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης η ενότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης.

Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον στρατηγικό ρόλο της Γαλλίας, σημειώνοντας ότι το Παρίσι έχει αποδείξει στην πράξη πως αποτελεί ισχυρό εταίρο της Λευκωσίας, υπενθυμίζοντας και τη διμερή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς και τους λαούς των δύο χωρών για τη στήριξη που παρέχουν στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία Ιταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας και Γαλλίας αποτελεί παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy90p4p6x4h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναφερόμενος στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Ευρώπη διανύει μια περίοδο αυξημένης αστάθειας και ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει πιο ενεργό και συνεκτικό ρόλο στην περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία, ενώ αναφέρθηκε και στον στόχο της κυπριακής προεδρίας για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ξεκαθάρισε επίσης ότι η χώρα του δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο.

«Παραμένουμε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», δήλωσε, τονίζοντας ότι η Κύπρος λειτουργεί ως γέφυρα συνεργασίας στην περιοχή.

Υπενθύμισε ακόμη ότι η χώρα του εδώ και 52 χρόνια παραμένει θύμα παράνομης εισβολής, υπογραμμίζοντας ότι κάθε κίνηση της Λευκωσίας αποσκοπεί στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η αποστολή των ελληνικών F‑16 και της φρεγάτας Κίμων αντανακλά τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς και την κοινή πορεία των δύο χωρών.

Η παρουσία των ευρωπαϊκών δυνάμεων, κατέληξε ο Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνει τη βούληση των χωρών της περιοχής να διασφαλίσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy9l5lskecx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μακρόν: Επίθεση στην Κύπρο σημαίνει επίθεση σε ολόκληρη την Ευρώπη

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά της Κύπρος συνιστά επίθεση εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης, τονίζοντας παράλληλα ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα που απασχολεί άμεσα και το Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι πίσω από τη συμφωνία που υπεγράφη υπάρχει σαφής πολιτική και στρατιωτική δέσμευση. Όπως ανέφερε, η Γαλλία επιθυμεί να εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κύπρο, η οποία αποτέλεσε στόχο επιθέσεων και πυραυλικών απειλών. Στο πλαίσιο αυτό, η Γαλλία απέστειλε στην περιοχή το αντιαεροπορικό σύστημα Mistral καθώς και φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού.

Αναφερόμενος ειδικά στη φρεγάτα Κίμων, ο Μακρόν υπενθύμισε ότι το πλοίο ναυπηγήθηκε στο Λοριάν και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο, συμβολίζοντας τη στρατιωτική συνεργασία και την κοινή δέσμευση για την ασφάλεια της περιοχής.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας ότι οι χώρες της G7 θα συνεχίσουν τις επαφές και τον συντονισμό για το ζήτημα της ενέργειας. Όπως υπογράμμισε, «η οικοδόμηση μιας Ευρώπης που γνωρίζει να αμύνεται είναι καθοριστικής σημασίας».

Ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι η γαλλική στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί σε καίριες περιοχές, όπως η Μεσόγειος Θάλασσα, η Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Γαλλίας στη διασφάλιση της σταθερότητας.

Αναφερόμενος στις εντάσεις στη Λίβανος, σημείωσε ότι η Γαλλία παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καταδικάζοντας τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι και το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Λιβάνου, ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας του προς τον λαό του Λιβάνου και επανέλαβε ότι ο βασικός στόχος των διεθνών προσπαθειών είναι η επίτευξη ειρήνης στην περιοχή.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αποστολή των γαλλικών δυνάμεων είναι αμυντική και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας, τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για τους Ευρωπαίους πολίτες.

«Θέλουμε να εκφράσουμε ξεκάθαρα ότι στεκόμαστε στο πλευρό σας», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και η ασφαλής υλοποίηση επιχειρήσεων επαναπατρισμού όπου χρειάζεται.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ακόμη ότι η στάση της Ευρώπης πρέπει να παραμείνει αμυντική, αλλά ταυτόχρονα αξιόπιστη, ώστε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή επιχείρηση Επιχείρηση Ασπίδες, η οποία τελεί υπό τον συντονισμό της Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς την παράδειγμα αποτελεσματικής ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ασφάλεια στη θάλασσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy9rbbaafrd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μητσοτάκης: «Η Κύπρος δεν θα μείνει ποτέ μόνη» – Μήνυμα ενότητας από την τριμερή συνάντηση

Με ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις των ηγετών, με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης να τονίζει ότι η Κύπρος δεν θα βρεθεί ποτέ μόνη απέναντι στις προκλήσεις.

«Από εδώ στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό και αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια του νησιού αποτελεί προτεραιότητα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ήταν οι πρώτες που κινητοποιήθηκαν, φτάνοντας άμεσα στην Κύπρο, ενώ χαρακτήρισε ιστορική τη συγκυρία ότι η πρώτη αποστολή της φρεγάτας Κίμων πραγματοποιείται στο νησί.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, επισημαίνοντας πως οι εξελίξεις στην περιοχή απαιτούν διαρκή επαγρύπνηση. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μεγάλων προσφυγικών ροών εξαιτίας της αστάθειας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy9sa33k8cp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αναφερόμενος στη διεθνή κατάσταση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει τις πολιτικές φιλοδοξίες που εντείνουν την ένταση στην περιοχή, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της σταθερότητας και της ασφάλειας στον Λίβανος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν σε εμπόλεμες ζώνες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι είναι απαραίτητη η στήριξη της κυβέρνησης του Λιβάνου και η αποφυγή ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον νότιο Λίβανο.

«Αδέλφια μου, βρίσκομαι εδώ μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι. Αλλά δεν είμαστε μόνοι», είπε απευθυνόμενος στον κυπριακό λαό, προσθέτοντας ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη θα συνεχίσουν να εκφράζουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς την Κύπρο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχαρίστησε επίσης τον πρόεδρο της Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν για την παρουσία του στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας επιβεβαιώθηκε στην πράξη και αντανακλά την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι η Ευρώπη παραμένει μια υπεύθυνη δύναμη με τη δυνατότητα να επηρεάζει τις διεθνείς εξελίξεις, υπογραμμίζοντας πως κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη.

Όπως ξεκαθάρισε, οι κινήσεις των ευρωπαϊκών χωρών στην περιοχή έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν σε πολεμική εμπλοκή, αλλά στην ενίσχυση της άμυνας ενός κράτους-μέλους που βρίσκεται υπό απειλή.

«Ο κόσμος μας βιώνει μια πρωτοφανή περίοδο αναταραχής με άγνωστες συνέπειες», προειδοποίησε, αναφερόμενος στη γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια.

Τέλος, χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Επιχείρηση Ασπίδες ως έμπρακτη απόδειξη συνεργασίας και ασφάλειας, καλώντας περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.