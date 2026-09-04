ΚΕΔΕ: Στο επίκεντρο τα οικονομικά των δήμων – Υπολείπονται €2,5 δισ. για το λειτουργικό κόστος

Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ – Στο επίκεντρο πόροι, λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, αρμοδιότητες και διεκδικήσεις των δήμων ενόψει ΔΕΘ.

Την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης των δήμων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο λειτουργικό κόστος και στις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει, ανέδειξε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Όπως ανέφερε, το συνολικό λειτουργικό κόστος των δήμων ανέρχεται περίπου στα 5,5 δισ. ευρώ, ενώ οι πόροι που λαμβάνουν φτάνουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα χρηματοδοτικό κενό της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι οι δήμοι καταβάλλουν για την ηλεκτρική ενέργεια περίπου 2,5 φορές υψηλότερη τιμή ανά κιλοβατώρα σε σύγκριση με τους μεγάλους καταναλωτές.

«Ζητάμε πόρους για το λειτουργικό κόστος των δήμων. Μπαίνουμε μέσα», σημείωσε ο κ. Κυρίζογλου, εκφράζοντας παράλληλα συγκρατημένη αισιοδοξία για οικονομική ενίσχυση των δήμων σε ό,τι αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

«Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε προσεχώς μία πολύ θετική αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα λάβουμε οικονομική ενίσχυση, τέτοια υπόσχεση πήραμε και περιμένουμε να τη δούμε λίαν προσεχώς», ανέφερε.

Στο επίκεντρο η μεταφορά μαθητών και το παραλιακό μέτωπο

Μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση έθεσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ζήτημα της μεταφοράς περίπου 16.500 μαθητών της Θεσσαλονίκης, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς και στο έργο ανάδειξης και αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου, από το Αγγελοχώρι έως το Καλοχώρι.

Ο κ. Καϊτεζίδης εξέφρασε, παράλληλα, τη στήριξη των δημάρχων στην πολιτική επιλογή για παραμονή της ΔΕΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο τελικό σχέδιο ανάπλασης του χώρου.

«Η πόλη θα προικιστεί με ένα Μητροπολιτικό Πάρκο που τόσο έχει ανάγκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πολιτική Προστασία και στελέχωση των δήμων

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ αναφέρθηκε επίσης στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, αλλά και στα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Όπως τόνισε, οι δήμοι χρειάζονται τόσο τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους όσο και το αναγκαίο προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους.

«Προσπαθούμε με υποστελεχωμένες υπηρεσίες να υλοποιήσουμε διαρκώς μεταφερόμενες αρμοδιότητες», υπογράμμισε ο κ. Καϊτεζίδης, περιγράφοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Αυτοδιοίκηση.

Αγγελούδης: «Η διεκδίκηση δεν σταματά ποτέ»

Στη συνεδρίαση το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος στάθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των δήμων με περισσότερους πόρους.

«Πρέπει να συνεχίζουμε να παλεύουμε όλοι μαζί. Η διεκδίκηση δεν σταματάει ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, δεδομένου πως η φετινή χρονιά είναι προεκλογική, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες ώστε η μεταφορά περισσότερων πόρων προς την Αυτοδιοίκηση να γίνει πράξη.

Το μήνυμα Γκιουλέκα προς τους δημάρχους

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο οποίος καλωσόρισε τους δημάρχους στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Αυτοδιοίκησης, σημείωσε ότι οι δήμαρχοι έχουν τη δυνατότητα να παράγουν έργο προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, ενώ υπογράμμισε και τον ρόλο των βουλευτών στην προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τους δήμους.

«Έχετε τη δυνατότητα να παράγετε έργο για τις κοινωνίες σας και αυτό το βλέπετε να γίνεται πράξη, γιατί είστε χρήσιμοι στους συμπολίτες μας. Εμείς, ως βουλευτές, έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Δημήτρη Καρύδη και των θυμάτων των πυρκαγιών

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του δημάρχου Φούρνων Κορσεών, Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

Παράλληλα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων των πυρκαγιών που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τη Λακωνία, το Ρέθυμνο και την Ψάθα Αττικής.