Ο διχασμός στα σχολεία για τα smartphones: Λύνουν το πρόβλημα οι κλειδωμένες θήκες;

Όλο και περισσότερα σχολεία υιοθετούν ειδικές υφασμάτινες θήκες που κλειδώνουν μαγνητικά τα smartphones των μαθητών το πρωί και τα ξεκλειδώνουν μόνο στο σχόλασμα.

Η αλόγιστη χρήση των smartphones στα σχολεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πολλοί μαθητές βιντεοσκοπούν κρυφά την ώρα του μαθήματος, συντονίζονται μέσω μηνυμάτων για να αποχωρούν ταυτόχρονα από τις αίθουσες και χάνουν εντελώς τη συγκέντρωσή τους.

Οι παλαιότεροι κανόνες που ζητούσαν απλώς από τα παιδιά να έχουν τα κινητά απενεργοποιημένα στην τσάντα αποδείχθηκαν στην πράξη ανεπαρκείς, αναγκάζοντας τα σχολεία να αναζητήσουν πιο δραστικές λύσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr