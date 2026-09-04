«Woke» ενδοκυβερνητική κρίση για τα σχολικά βιβλία – Μαρινάκης vs Ζαχαράκη για τα ομόφυλα ζευγάρια

Βεντέτα με άρωμα… Σαμαρά ξέσπασε στο εσωτερικό της κυβέρνησης με αφορμή τα σχολικά βιβλία και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα παιδιά η έννοια της οικογένειας.

«Πέτρα του σκανδάλου» το βιβλίο Γλώσσας της Β’ Δημοτικού, με τίτλο «Η γλώσσα μου», των Εκδόσεων Νήσος, και για το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού, των Εκδόσεων Πουκαμισάς.

Αμφότερα ανήκουν στα νέα διδακτικά πακέτα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του «Πολλαπλού Βιβλίου». Τα βιβλία αυτά δεν πρόκειται να μοιραστούν στους μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2026, αλλά προορίζονται για χρήση από το σχολικό έτος 2027-2028, οπότε και θα εφαρμοστεί στην πράξη το νέο σύστημα.

Το βιβλίο της Β’ Δημοτικού

«Τα φύλα είναι δύο», τόνισε κατηγορηματικά ο Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας ότι υπάρχει woke ατζέντα στην κυβέρνηση. «Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε Γονέας 1 υπάρχει ούτε Γονέας 2 υπάρχει», υπογράμμισε.

Κι ο λόγος για αυτές τις… διευκρινίσεις ότι στο βιβλίο Γλώσσας της β’ Δημοτικού, στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;», παρουσιάζονται μέσα από εικονογραφήσεις διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις.

Σύμφωνα με το υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν οικογένειες στις οποίες εμφανίζονται δύο πατέρες ή δύο μητέρες. Η δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις εικόνες, να τις σχολιάσουν και να αναγνωρίσουν με ποια από αυτές μοιάζει περισσότερο η δική τους οικογένεια, την οποία στη συνέχεια μπορούν να ζωγραφίσουν.

Η παρουσίαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, κυρίως λόγω της ηλικίας των παιδιών στα οποία απευθύνεται το βιβλίο και του ερωτήματος αν και με ποιον παιδαγωγικό τρόπο πρέπει να παρουσιάζονται διαφορετικές οικογενειακές πραγματικότητες στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

Να σημειωθεί πως το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή του εκπαιδευτικού. Στο πλαίσιο του «Πολλαπλού Βιβλίου» θα έχει στη διάθεσή του 4 διαφορετικά βιβλία, μεταξύ των οποίων θα μπορεί να επιλέξει το διδακτικό υλικό που θέλει να χρησιμοποιήσει.

Τι λέει το βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού

Το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού, το οποίο έχει συγγράψει ο κοινωνιολόγος Μανούσος Μαραγκουδάκης (εκδ. Πουκαμισάς), αναφέρεται αναλυτικότερα στη «μεγάλη πολυμορφία» των οικογενειακών σχημάτων και παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους οικογένειας.

Μεταξύ αυτών καταγράφονται η πυρηνική οικογένεια, η μονογονεϊκή, η εκτεταμένη και η θετή οικογένεια, ενώ υπάρχει επίσης ξεχωριστή αναφορά στην «οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου».

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία από τρεις επιλογές για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ΄ Δημοτικού στο νέο σύστημα.

Αιχμές Μαρινάκη για το Υπουργείο Παιδείας

Ερωτηθείς για το θέμα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο MEGA NEWS 104,6, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε «ως πατέρας ενός παιδιού τριών ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση».

«Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή σε όποιον θέλει είναι διαθέσιμη από το Υπουργείο Παιδείας… Θεωρώ -και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πω χωρίς να φοβάμαι- όπως έχω αποδείξει ότι απαντάω, ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλώ δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δείχνουμε αυξημένη ευαισθησία», είπε αφήνοντας σαφείς αιχμές.

«Ένα ολόκληρο κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί, ο τρόπος που κάποιος βγάζει ταυτότητα, ο τρόπος που κάποιος βγάζει διαβατήριο από πουθενά δεν προκύπτει, από καμία νομοθέτηση, από καμία απόφαση Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών γραμματέων ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει έστω και υποψία εφαρμογής woke ατζέντα», συμπλήρωσε.

«Άλλο πράγμα η ανάδειξη ενός θέματος και η αντιμετώπισή του, και άλλο πράγμα το κίνητρο για woke ατζέντα -να μην αλλάζουμε το μέγεθος των ειδήσεων. Ναι, να απαντάμε στον κόσμο και το κάθε Υπουργείο, αλλά είναι άλλο πράγμα κάτι που μπορεί να ενόχλησε. Και εγώ δεν έκρυψα τα λόγια μου. Και είναι άλλο πράγμα να πει κανείς, ότι για αυτούς τους λόγους η Κυβέρνηση αυτή έχει woke ατζέντα. Ούτε έχει τέτοια διάθεση, ούτε εφαρμόζει τέτοια πολιτική, ούτε πρόκειται να εφαρμόσει. Τα φύλα είναι δύο. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε Γονέας 1 υπάρχει ούτε Γονέας 2 υπάρχει», τόνισε ακόμη.

Η απάντηση Ζαχαράκη

Το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υπεραμύνθηκαν της διαδικασίας αξιολόγησης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική ή διοικητική παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων.

Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με το Mega, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητες πενταμελείς επιστημονικές επιτροπές, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από 900 μέλη. Οι επιτροπές προέκυψαν από το Μητρώο Αξιολογητών του ΙΕΠ, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, ενώ η επιλογή έγινε με δημόσια κλήρωση και ειδικό αλγόριθμο.

Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι τα βιβλία δημοσιεύθηκαν όπως ακριβώς εισηγήθηκαν οι επιτροπές, χωρίς αλλοίωση ή παρέμβαση, καθώς η τήρηση των πορισμάτων αποτελεί νομική και συμβατική δέσμευση.

Μηταράκης: Αμφισβητούν την βάση της παραδοσιακής οικογένειας

Θέση πήρε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, λέγοντας:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνώ με τέτοιες αναγραφές στα σχολικά βιβλία που βλέπουν παιδιά του Δημοτικού, οι οποίες αμφισβητούν την βάση της παραδοσιακής οικογένειας που είναι προτεραιότητα για τη χώρα κατά το Σύνταγμα. Διαφωνώ, θεωρώ πως πρέπει να γίνει μία επαναξιολόγηση».

Η θέση του συγγραφέα

Ο συγγραφέας του βιβλίου απέρριψε τα περί «woke ατζέντας» που ακούστηκαν, υποστήριξε ότι η αναφορά στις οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών εντάσσεται στην παρουσίαση των σύγχρονων μορφών οικογένειας και δεν αποτελεί ιδεολογική προώθηση.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το βιβλίο καταγράφει, μαζί με άλλες μορφές οικογένειας, και τις οικογένειες ομόφυλων γονέων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αναφορά σε μια κοινωνική και νομική πραγματικότητα.



Το βιβλίο, άλλωστε, δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη μορφή οικογένειας. Η ενότητα επιχειρεί να παρουσιάσει ένα ευρύτερο φάσμα οικογενειακών σχημάτων, από την πυρηνική και τη μονογονεϊκή μέχρι την εκτεταμένη και τη θετή οικογένεια.