ΗΠΑ: Αναπάντεχη άνοδος 1,70% στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Φεβρουάριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μεταπωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 1,7% σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό, φτάνοντας τις 4,09 εκατομμύρια μονάδες, έναντι 3,91 εκατομμυρίων τον Ιανουάριο. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει πτώση στις 3,89 εκατομμύρια μονάδες. Τον προηγούμενο μήνα, η αγορά είχε υποχωρήσει κατά 5,9%, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του τελευταίου έτους.
Παράλληλα, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 398.000 δολάρια, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,3% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Η σταθερότητα στις τιμές δείχνει ότι οι υψηλές αποτιμήσεις της αγοράς κατοικιών εξακολουθούν να στηρίζουν τη ζήτηση, παρά τις αυξημένες τιμές δανεισμού και τα υψηλά επιτόκια.
Η αναπάντεχη αύξηση των μεταπωλήσεων δημιουργεί αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς ακινήτων το 2026, υποδεικνύοντας ότι οι αγοραστές παραμένουν ενεργοί παρά τις οικονομικές προκλήσεις και τις αυξήσεις στα επιτόκια δανεισμού.