ΗΠΑ: Αναπάντεχη άνοδος 1,70% στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Φεβρουάριο

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν αύξηση τον Φεβρουάριο, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και δείχνοντας σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά ακινήτων μετά τη σημαντική πτώση του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μεταπωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 1,7% σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό, φτάνοντας τις 4,09 εκατομμύρια μονάδες, έναντι 3,91 εκατομμυρίων τον Ιανουάριο. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει πτώση στις 3,89 εκατομμύρια μονάδες. Τον προηγούμενο μήνα, η αγορά είχε υποχωρήσει κατά 5,9%, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του τελευταίου έτους.

Παράλληλα, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 398.000 δολάρια, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,3% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Η σταθερότητα στις τιμές δείχνει ότι οι υψηλές αποτιμήσεις της αγοράς κατοικιών εξακολουθούν να στηρίζουν τη ζήτηση, παρά τις αυξημένες τιμές δανεισμού και τα υψηλά επιτόκια.

Η αναπάντεχη αύξηση των μεταπωλήσεων δημιουργεί αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς ακινήτων το 2026, υποδεικνύοντας ότι οι αγοραστές παραμένουν ενεργοί παρά τις οικονομικές προκλήσεις και τις αυξήσεις στα επιτόκια δανεισμού.