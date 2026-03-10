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Λευκός Οίκος: Προσπάθεια καθησυχασμού για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου
Ειδήσεις
22:20 - 10 Μαρ 2026

Λευκός Οίκος: Προσπάθεια καθησυχασμού για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Σε προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες των καταναλωτών και των διεθνών αγορών για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου προχώρησε ο Λευκός Οίκος, με την εκπρόσωπο Κάρολαϊν Λέβιτ να δηλώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει τη συνέχιση της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ίδια, η διατήρηση της απρόσκοπτης διέλευσης από το στρατηγικό αυτό θαλάσσιο πέρασμα είναι κρίσιμη ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους να μπορούν να καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Η εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης ότι ο πρόεδρος είχε προβλέψει πως το Ιράν θα επιχειρούσε να προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και, για τον λόγο αυτό, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά μέτρων αντιμετώπισης.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε είναι η παροχή ασφαλίσεων πολιτικού κινδύνου για δεξαμενόπλοια, η προσωρινή χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων που σχετίζονται με τον πετρελαϊκό τομέα, καθώς και η εντολή προς το United States Navy να συνοδεύει δεξαμενόπλοια όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ωστόσο, πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει πραγματοποιήσει συνοδεία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ. Η διευκρίνιση αυτή έρχεται μετά από προηγούμενη αναφορά του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, ο οποίος είχε κάνει λόγο για πιθανή συνοδεία πλοίων σε σχετική ανάρτηση που αργότερα διαγράφηκε.

Παράλληλα, η Λέβιτ ανέφερε ότι το United States Department of Defense επεξεργάζεται επιπλέον σενάρια και επιλογές για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, έπειτα από σχετική εντολή του προέδρου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων είναι προσωρινή και ότι οι αγορές αναμένεται να σταθεροποιηθούν μόλις τερματιστεί η σύγκρουση.

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