Ζελένσκι: Στο Παρίσι ώστε το Ιράν να μην «επισκιάσει» την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα, 13 Μαρτίου, στο Paris, όπου πρόκειται να έχει συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της διεθνούς πίεσης προς τη Ρωσία.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η ένταση γύρω από το Ιράν κυριαρχούν στην παγκόσμια επικαιρότητα.

Την άφιξη του Ουκρανού προέδρου επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπός του, Σέργκιι Νικιφόροφ, δηλώνοντας ότι «ο πρόεδρος βρίσκεται ήδη στο Παρίσι».

Η συνάντηση των δύο ηγετών έχει στόχο, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, να καταδείξει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν πρόκειται να αποσπάσουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, το Παρίσι επιδιώκει να στείλει μήνυμα προς τη Μόσχα ότι θα ήταν λάθος να θεωρήσει πως το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός της.

Πρόκειται για τη δωδέκατη επίσκεψη του Ζελένσκι στη Γαλλία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Το ταξίδι πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τη στάση του Ουκρανού προέδρου στη Ρουμανία και αποσκοπεί, σύμφωνα με σύμβουλο του Μακρόν, στο να αποτραπεί το ενδεχόμενο η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, που βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής από τις 28 Φεβρουαρίου, να «επισκιάσει» τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Το βασικό μήνυμα είναι ότι καμία κρίση και καμία γεωπολιτική εξέλιξη δεν θα απομακρύνει την προσοχή μας από την Ουκρανία», σημείωσε ο ίδιος σύμβουλος, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της Γαλλίας προς το Κίεβο παραμένει σταθερή και αμετάβλητη.

Παράλληλα, τόνισε ότι όσοι, κυρίως «στο Κρεμλίνο», εκτιμούν πως η ένταση γύρω από το Ιράν δημιουργεί ευκαιρίες για τη Ρωσία, κάνουν λάθος και ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να καταστεί σαφές σε διεθνές επίπεδο.

Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία υποστήριξε χθες ότι η επίσκεψη Ζελένσκι στο Παρίσι δείχνει την πρόθεση της Ουκρανίας να παρεμποδίσει μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Η δήλωση αυτή έγινε τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τη διεξαγωγή νέων διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, με αμερικανική μεσολάβηση.

Η γαλλική προεδρία απάντησε άμεσα, επισημαίνοντας ότι «το μόνο εμπόδιο για την ειρήνη είναι σήμερα η Ρωσία».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο Ζελένσκι αναμένεται το μεσημέρι στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, όπου θα πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μακρόν. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου και γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών.

Το απόγευμα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση με φοιτητές στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών, στο πλαίσιο των επαφών του κατά την επίσκεψή του στη γαλλική πρωτεύουσα.