Η Αβάνα επιβεβαιώνει επίσημα διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ παρά την οικονομική πίεση

Η κυβέρνηση της Κούβας επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι διμερείς διαφορές που έχουν οξυνθεί εξαιτίας της οικονομικής πίεσης που ασκεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στο νησί, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σε επίσημη τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι «πρόσφατα» Κουβανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με τη δική του πλήρη υποστήριξη, εξετάζοντας «ενδεχόμενες λύσεις για τις διμερείς διαφορές μας».

Ο ίδιος εκτίμησε, ωστόσο, ότι είναι πρόωρο να δοθούν λεπτομέρειες, προσθέτοντας ότι μια πιθανή συμφωνία «είναι ακόμη μακριά, αλλά βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια της διαδικασίας».

Σε γραπτή δήλωση που δόθηκε νωρίτερα, ο Ντίας-Κανέλ τόνισε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται «με βάση την ισότητα και τον σεβασμό για τα πολιτικά συστήματα και των δύο κρατών».

Πρόσφατα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχαν αναφέρει επανειλημμένα ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα, ωστόσο αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη αναγνώριση από την κυβέρνηση της Αβάνας.

Η Κούβα, με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια, βιώνει σοβαρή οικονομική κρίση μετά την απώλεια του κύριου συμμάχου της, της Βενεζουέλας, και τη διακοπή των παραδόσεων καυσίμων, επιβαρυμένης από την αμερικανική πίεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η χώρα υπέστη εκτεταμένα μπλακάουτ, καθώς το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης κατέρρευσε επανειλημμένα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Ντίας-Κανέλ σημείωσε ότι δεν έχουν φτάσει καύσιμα στο νησί για τρεις μήνες, με αποτέλεσμα να πλήττονται και οι υπηρεσίες ύδρευσης και υγείας. «Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να αναβάλουν επεμβάσεις λόγω των διακοπών ρεύματος», τόνισε, επισημαίνοντας παράλληλα τον αυξανόμενο ρόλο της ηλιακής ενέργειας και των ηλεκτρικών οχημάτων στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι το καθεστώς που κυβερνά την Κούβα από την επανάσταση του 1959 βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και επιδιώκει να καταστήσει το νησί περισσότερο εξαρτώμενο από τις αμερικανικές προμήθειες, ώστε να ενισχύσει τη θέση των ΗΠΑ για την προώθηση οικονομικών και πολιτικών αλλαγών.

Παράλληλα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου προς την κυβέρνηση της Κούβας, έχουν εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες που επιτρέπουν την αποστολή καυσίμων στον αναδυόμενο ιδιωτικό τομέα της χώρας.

Παρά τις υψηλές εντάσεις στις διμερείς σχέσεις, διατηρείται ένα επίπεδο συνεργασίας. Ο Ντίας-Κανέλ ανακοίνωσε ότι κλιμάκιο του FBI θα επισκεφθεί σύντομα την Κούβα για να συνδράμει στις έρευνες σχετικά με την πρόσφατη αιματηρή σύγκρουση μεταξύ Κουβανών εξόριστων και του στρατού.

Οι κουβανικές αρχές ανέφεραν ότι άνδρες με βαριά οπλισμό προσπάθησαν να εισέλθουν με αλιευτικό σκάφος τον Φεβρουάριο, ανοίγοντας πυρ όταν αντιμετωπίστηκαν, τραυματίζοντας έναν διοικητή, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν πέντε από αυτούς και συνέλαβαν τους υπόλοιπους με κατηγορίες για τρομοκρατία.

Η Κούβα ανακοίνωσε επίσης ότι θα απελευθερώσει 51 κρατουμένους πριν από τις διακοπές του Πάσχα, ως ένδειξη των στενών δεσμών της με το Βατικανό. Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπολογίζουν ότι πάνω από 1.000 άτομα παραμένουν φυλακισμένα για πολιτικούς λόγους, καθιστώντας την απελευθέρωσή τους διαρκές αίτημα της κουβανικής κοινότητας εξωτερικού.