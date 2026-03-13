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Τελ Αβίβ: Ενεργοποίηση της αεράμυνας και εκρήξεις από ιρανικούς πυραύλους
Ειδήσεις
18:10 - 13 Μαρ 2026

Τελ Αβίβ: Ενεργοποίηση της αεράμυνας και εκρήξεις από ιρανικούς πυραύλους

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βρίσκονται στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν.

Οι εκρήξεις έγιναν αισθητές ακόμη και στην Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από το Τελ Αβίβ.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι είδαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από δύο διαφορετικά σημεία στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1u4hvpc6q9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «εντοπίστηκαν πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας για την αναχαίτισή τους.

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Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 20:42
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