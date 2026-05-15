Περισσότερα από €35 δισ. το κόστος από την κρίση στο Ιράν: Σχέδιο έκτακτης στήριξης από τις Βρυξέλλες
Ειδήσεις
15:27 - 15 Μάι 2026

Περισσότερα από €35 δισ. το κόστος από την κρίση στο Ιράν: Σχέδιο έκτακτης στήριξης από τις Βρυξέλλες

Reporter.gr Newsroom
Η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση στο Ιράν επιβαρύνουν σημαντικά το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, με τις Βρυξέλλες να εκτιμούν ότι από την έναρξη της κρίσης τα κράτη-μέλη έχουν καταβάλει επιπλέον περίπου 35 δισ. ευρώ για εισαγωγές ενέργειας, χωρίς αντίστοιχη αύξηση στις προμήθειες καυσίμων.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, παρά την έντονη άνοδο στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να καθησυχάσει τις αγορές και τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι δεν διαφαίνεται, μέχρι στιγμής, κίνδυνος ελλείψεων καυσίμων ή σοβαρής διαταραχής στην τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς. Παράλληλα, εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένης αποσταθεροποίησης του τουριστικού κλάδου ενόψει της θερινής περιόδου.

Ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν περιέγραψε την κατάσταση ως «κρίση ορυκτών καυσίμων», επισημαίνοντας ότι η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες εξακολουθεί να καθιστά τις ευρωπαϊκές οικονομίες ευάλωτες στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, όπου εξετάστηκαν νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ευρωπαϊκή απάντηση δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά σε προσωρινά μέτρα επιδότησης, αλλά απαιτεί πιο μόνιμες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η επιτάχυνση επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και η ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών-μελών.

Παράλληλα, η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη 11 «καλών πρακτικών» για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα μέτρα περιλαμβάνουν στοχευμένες και προσωρινές ενισχύσεις προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω κοινωνικών τιμολογίων, vouchers και επιδοτήσεων που θα συνδέονται με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ταχεία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, μπαταριών αποθήκευσης, αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, καθώς και στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Στο ίδιο πλαίσιο, προωθείται σταδιακά η μείωση νέων εγκαταστάσεων θέρμανσης που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα.

Στον τομέα των μεταφορών, οι Βρυξέλλες ενθαρρύνουν την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τα συστήματα κοινόχρηστης μετακίνησης και τη χρήση ποδηλάτου, ενώ επιμένουν στην ανάγκη επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν εμφανίζεται καθησυχαστική για την επάρκεια αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη. Ο επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι περίπου το 70% της κατανάλωσης αεροπορικών καυσίμων καλύπτεται από ευρωπαϊκά διυλιστήρια, ενώ μόνο το 20% προέρχεται από εισαγωγές χωρών του Κόλπου.

Παρά τις πρώτες ακυρώσεις δρομολογίων από αεροπορικές εταιρείες λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι αερομεταφορείς δεν μπορούν να μετακυλίουν ανεξέλεγκτα το επιπλέον κόστος στους επιβάτες. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι εταιρείες υποχρεούνται να αποζημιώνουν ή να επιστρέφουν χρήματα στους ταξιδιώτες σε περιπτώσεις ακύρωσης πτήσεων που πραγματοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα εξαιτίας των αυξημένων λειτουργικών εξόδων.

