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Ο Ζελένσκι αποδέχθηκε την ευρωπαϊκή βοήθεια για τον αγωγό Ντρούζμπα
Ειδήσεις
17:30 - 17 Μαρ 2026

Ο Ζελένσκι αποδέχθηκε την ευρωπαϊκή βοήθεια για τον αγωγό Ντρούζμπα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδέχθηκε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τεχνική και οικονομική στήριξη με στόχο την αποκατάσταση του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές και μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις δύο ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου οι ευρωπαϊκές αρχές επιχειρούν να εξασφαλίσουν πακέτο βοήθειας ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, παρά τις αντιρρήσεις της Ουγγαρίας.

Σε κοινή τους δήλωση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανέφεραν ότι η ΕΕ έχει ήδη προσφέρει τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση, προσθέτοντας ότι η ουκρανική πλευρά αποδέχθηκε την πρόταση και ότι ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες είναι έτοιμοι να συνδράμουν άμεσα.

Ο Ζελένσκι, απαντώντας στους Ευρωπαίους ηγέτες, υπογράμμισε ότι «χαιρετίζει και αποδέχεται» τη βοήθεια για την ολοκλήρωση των απαραίτητων επισκευών, καθώς και για τη διερεύνηση πιο μακροπρόθεσμων λύσεων.

Ο αγωγός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τον Ιανουάριο, έπειτα από ζημιές που υπέστη στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Όπως επισημαίνουν η φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα, έχουν προηγηθεί εντατικές διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και την Ουκρανία για την αποκατάσταση της ροής πετρελαίου.

«Προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες», τονίζουν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Επιτροπή εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά μη ρωσικού αργού προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο επιτρέπει επιθεώρηση του αγωγού μετά τις ζημιές από ρωσική επίθεση. Η Βουδαπέστη, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον συγκεκριμένο αγωγό για τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου, είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για σκόπιμες καθυστερήσεις και είχε ζητήσει επανειλημμένα την αποστολή ευρωπαϊκών τεχνικών κλιμακίων.

Το ζήτημα εξελίχθηκε σε ευρύτερη διπλωματική αντιπαράθεση, με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να απειλούν με μπλοκάρισμα της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ουκρανία, εάν δεν προχωρήσουν άμεσα οι επισκευές.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά η περιοχή παραμένει επικίνδυνη για επιτόπιες επιθεωρήσεις. Είχε μάλιστα απορρίψει προηγούμενο αίτημα της Ουγγαρίας να επισκεφθεί τον αγωγό, χαρακτηρίζοντας τους εκπροσώπους της «τουρίστες». Ο ίδιος ο Ζελένσκι είχε αφήσει να εννοηθεί στο παρελθόν ότι δεν επιθυμεί την άμεση αποκατάσταση, καθώς αυτή διευκολύνει τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.

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