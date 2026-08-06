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Nέο ουκρανικό «χτύπημα» στη ρωσική ενδοχώρα – Στόχος δύο μεγάλα διυλιστήρια εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα
Ειδήσεις
13:13 - 06 Αυγ 2026

Nέο ουκρανικό «χτύπημα» στη ρωσική ενδοχώρα – Στόχος δύο μεγάλα διυλιστήρια εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα πλήγματα βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο δύο από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας, σε μια ακόμη προσπάθεια να περιορίσει τα ενεργειακά έσοδα που χρηματοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο Bashneft-Novoil στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, καθώς και το Slavneft-Yanos στην περιφέρεια του Γιαροσλάβλ, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας της Ουκρανίας «λειτούργησαν ξανά, περιορίζοντας τα πετρελαϊκά έσοδα της Ρωσίας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του πολέμου και των επιθέσεων κατά των Ουκρανών».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το πλήγμα στο Slavneft-Yanos, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, το οποίο βρίσκεται περίπου 274 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας και εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Η εγκατάσταση απασχολεί περισσότερους από 3.500 εργαζόμενους και επεξεργάζεται περίπου 15 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως, παράγοντας καύσιμα για οχήματα, αεροπορικά καύσιμα και σειρά λιπαντικών προϊόντων.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Γιαροσλάβλ, Μιχαήλ Εβράεφ, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχει δεχθεί ποτέ η περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου κατέρριψαν συνολικά 93 ουκρανικά drones.

Ωστόσο, συντρίμμια από τα καταρριφθέντα UAV έπληξαν δεξαμενές αποθήκευσης του διυλιστηρίου, προκαλώντας πυρκαγιά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα για την κατάσβεσή της, ενώ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπήρξαν νεκροί, αλλά τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, το Κίεβο συνεχίζει να εντείνει την πίεση στη ρωσική οικονομία, όχι μόνο με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και με στοχευμένα πλήγματα κατά αποθηκών της αλυσίδας λιανικής Wildberries, επιχειρώντας να πλήξει κρίσιμες υποδομές της καταναλωτικής αγοράς και να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο πίεσης προς το Κρεμλίνο.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις πυραυλικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων, επιδιώκοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να εκμεταλλευτούν την έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων βαλλιστικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν στις ρωσικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα πλήττοντας δύο στρατιωτικά περιπολικά σκάφη, καθώς και πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για τη μεταφορά πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Στη Μαύρη Θάλασσα, ρωσική επίθεση έπληξε επίσης εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας-Μπισάου, το οποίο μετέφερε ουκρανικό σιτάρι. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν, ενώ στο πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το σκάφος.

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