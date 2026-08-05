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ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets
Ειδήσεις
15:00 - 05 Αυγ 2026

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε 1,4 δισ. ευρώ από τα έσοδα που απέφεραν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας και θα διοχετεύσει το ποσό στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πληρωμή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και αποτελεί την πέμπτη μεταφορά εσόδων αυτού του είδους. Από τη δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έως σήμερα, έχουν προκύψει συνολικά 8 δισ. ευρώ σε έκτακτα κέρδη.

Οι Βρυξέλλες διευκρίνισαν ότι το 95% του νέου ποσού θα διοχετευθεί μέσω του Μηχανισμού Συνεργασίας για το Δάνειο προς την Ουκρανία (Ukraine Loan Cooperation Mechanism), προκειμένου να συμβάλει στην αποπληρωμή των δανείων που έχουν χορηγήσει η ΕΕ και οι χώρες της G7. Το υπόλοιπο 5% θα κατευθυνθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (European Peace Facility), καλύπτοντας τις «επείγουσες στρατιωτικές και αμυντικές ανάγκες» της Ουκρανίας.

«Για ακόμη μία φορά ξυπνάμε με τις ειδήσεις για τις φρικτές θηριωδίες της Ρωσίας μέσω των αεροπορικών επιθέσεών της στην Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που προκάλεσε. Και χρησιμοποιούμε τα έσοδα από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ΕΕ διαθέτει ακόμη 1,4 δισ. ευρώ για να στηρίξει τη συνέχιση της ουκρανικής αντίστασης απέναντι στον «παράνομο πόλεμο της Ρωσίας».

Οι δηλώσεις της έγιναν μετά από μία από τις πλέον πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο από τις αρχές του έτους. Βαλλιστικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατοικημένες περιοχές, αποθήκες και σιδηροδρομικό σταθμό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν 44.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι επιπλέον συστήματα αναχαίτισης πυραύλων «θα μπορούσαν να είχαν σώσει ζωές», αποδίδοντας την αύξηση των θυμάτων στις καθυστερήσεις των δυτικών παραδόσεων αντιαεροπορικών συστημάτων.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέσμευσε περισσότερα από 210 δισ. ευρώ σε αποθεματικά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Από το 2024, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα έκτακτα κέρδη που αυτά αποφέρουν, επιτρέποντας στην ΕΕ να διοχετεύει τα έσοδα στην Ουκρανία, χωρίς να θίγεται το αρχικό κεφάλαιο.

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