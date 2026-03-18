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Σουηδικό ΥΠΕΞ: Σουηδός πολίτης εκτελέστηκε στο Ιράν
Ειδήσεις
14:39 - 18 Μαρ 2026

Σουηδικό ΥΠΕΞ: Σουηδός πολίτης εκτελέστηκε στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ένας Σουηδός πολίτης εκτελέστηκε σήμερα (Τετάρτη, 18/3) στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας.  

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το όνομα του οποίου δεν αναφέρθηκε, είχε συλληφθεί στο Ιράν τον Ιούνιο του περασμένου έτους και η Σουηδία έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα στις ιρανικές αρχές, δήλωσε η Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

«Η θανατική ποινή είναι μια απάνθρωπη, σκληρή και μη αναστρέψιμη τιμωρία. Η Σουηδία, μαζί με την ΕΕ, καταδικάζει την εφαρμογή της υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», τόνισε η ίδια.

Προσέθεσε, δε, πως η διαδικασία που οδήγησε στην εκτέλεση δεν πληρούσε τα πρότυπα της δίκαιης δίκης.

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