Αραγτσί προς ΗΠΑ: Φόρους «μαμούθ» θα σας κοστίσει το «Πρώτα το Ισραήλ» – Πείτε «ευχαριστώ» στον Νετανιάχου

Την είδηση που μετέδωσε νωρίτερα την Πέμπτη (19/9) η Washington Post σχετικά με το αίτημα του Πενταγώνου για περαιτέρω χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το Πεντάγωνο αναμένει την έγκριση κονδυλίου 200 δισ. δολαρίων για την χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν.

«Αυτά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια είναι η κορυφή του παγόβουνου», έγραψε στο Χ ο Αραγτσί, ενώ σημείωσε ότι ο απλός Αμερικανός πολίτης «μπορεί να ευχαριστήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους λακέδες του στο Κογκρέσο για τον φόρο "Πρώτα το Ισραήλ" ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων που πρόκειται να πλήξει την οικονομία των ΗΠΑ».

{https://x.com/araghchi/status/2034517110093701452}

Σημειώνεται πως η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι το ποσό των 200 δισεκατομμυρίων ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν γίνει, και πιθανόν συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων καίριας σημασίας που χρησιμοποιούνται, ενώ θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσει αντίσταση στο αμερικανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, από μέλη του που εναντιώνονται στον πόλεμο.