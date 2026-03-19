Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ

Σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο, ο Υπουργός Άμυνας (ή Πολέμου) των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν προχωρά σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του, χωρίς βέβαια να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το τέλος της σύγκρουσης, ενώ εξέφρασε και την έντονη δυσαρέσκειά του προς την Ευρώπη.

Απαντώντας σε ερώτηση για την εξέλιξη του πολέμου, ο Αμερικανός Υπουργός είπε: «Όλος ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη, ακόμη και τμήματα του αμερικανικού Τύπου, θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα στον Πρόεδρο Τραμπ: “Ευχαριστώ.”»

Ο Χέγκσεθ ξεκίνησε τις δηλώσεις του επιρρίπτοντας ευθύνες στα μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα ότι θέλουν να πείσουν τους Αμερικανούς πως «οδεύουμε με κάποιο τρόπο προς μια ατέρμονη άβυσσο, ή έναν αέναο πόλεμο, ένα τέλμα». Ωστόσο, πρόσθεσε: «τίποτα δεν να απέχει περισσότερο από την αλήθεια».

Απαντώντας στην κριτική ότι η κυβέρνηση Τραμπ εισήλθε στη σύγκρουση χωρίς σαφή στόχο, τόνισε ότι οι στόχοι παραμένουν «αμετάβλητοι», «εντός στόχου» και «εντός σχεδίου». «Θα το τελειώσουμε», πρόσθεσε, παρουσιάζοντας τους στρατηγικούς στόχους ως εξής:

Καταστροφή εκτοξευτών πυραύλων

Καταστροφή της αμυντικής και βιομηχανικής βάσης του Ιράν

Καταστροφή του Ναυτικού του

Διασφάλιση ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα»

Παρ’ όλα αυτά, ακριβές χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου δεν έδωσε.

Οι ΗΠΑ κυνηγούν μεθοδικά και αδίστακτα

Συγκρίνοντας το Ιράν με τη Χαμάς, ανέφερε ότι η χώρα έχει επενδύσει σε σήραγγες, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Αλλά οι ΗΠΑ τους κυνηγούν μεθοδικά, αδίστακτα και συντριπτικά, όπως κανένας άλλος στρατός στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει», τόνισε.

Μέχρι σήμερα οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 7.000 στόχους στο Ιράν, ενώ προανήγγειλε ότι και την Πέμπτη θα εξαπολυθεί το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων μέχρι σήμερα, «όπως και χθες».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «οι δυνατότητές μας συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ του Ιράν συνεχίζουν να υποβαθμίζονται», προσθέτοντας ότι η ιρανική αεράμυνα έχει «ισοπεδωθεί».

Είμαστε εντός σχεδίου – Δεν θέλουμε να ορίζουμε χρονοδιάγραμμα

Οι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει ζημιές ή βυθίσει τουλάχιστον 120 ιρανικά πολεμικά πλοία, ενώ ο στόλος επιφανείας «δεν αποτελεί πλέον μάχιμο παράγοντα» και τα υποβρύχιά τους «έχουν εξαφανιστεί». «Ένα τέτοιο καθεστώς, που αρνείται να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, δεν αποτελεί απλώς ένα περιφερειακό πρόβλημα, αλλά μια άμεση απειλή για την Αμερική, την ελευθερία και όλον τον πολιτισμό», τόνισε.

Ερωτώμενος για το πότε οι ΗΠΑ θα πετύχουν τους στόχους του Τραμπ στο Ιράν, απάντησε: «Δεν θέλουμε να ορίσουμε ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα για αυτό. Οι ΗΠΑ είναι εντός σχεδίου».

Απίστευτος και ικανός εταίρος το Ισραήλ

Όσο για τις χώρες που συνεργάστηκαν περισσότερο με τις ΗΠΑ, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι «το Ισραήλ υπήρξε ένας απίστευτος και ικανός εταίρος από την πρώτη μέρα». Τα κράτη του Κόλπου έχουν επίσης εντείνει τις προσπάθειές τους «απίστευτα», προσθέτοντας ότι η σύγκρουση τα έχει φέρει «άμεσα στη δική μας πλευρά».

Ο Χέγκσεθ επεσήμανε, ακόμη, ότι οι επιθέσεις κατά των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν στο νησί Χάργκ «δίνουν στις ΗΠΑ τον έλεγχο για τις τύχες ολόκληρου του Ιράν», ενώ προανήγγειλε ότι το Πεντάγωνο θα ζητήσει από το Κογκρέσο επιπλέον χρηματοδότηση για τις ανάγκες της σύγκρουσης.