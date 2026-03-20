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Tσακ Νόρις: Τίτλοι τέλους για τον θρύλο των action ταινιών
Ειδήσεις
16:27 - 20 Μαρ 2026

Tσακ Νόρις: Τίτλοι τέλους για τον θρύλο των action ταινιών

Reporter.gr Newsroom
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Ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς, ο Τσακ Νόρις έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, έπειτα από αιφνίδιο ιατρικό περιστατικό στη Χαβάη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του μέσω Instagram, ο ηθοποιός πέθανε το πρωί της Πέμπτης. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί», αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Παρότι επιθυμούμε να διατηρήσουμε ιδιωτικές τις λεπτομέρειες, θέλουμε να γνωρίζετε ότι βρισκόταν κοντά στους δικούς του ανθρώπους και έφυγε ήρεμα».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του ιατρικού περιστατικού, το οποίο περιγράφεται ως αιφνίδιο και απρόβλεπτο.

{https://www.instagram.com/p/DWG8c5BAKPd/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==}

Στην ανάρτηση της οικογένειας αναγράφεται: «Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Παρόλο που θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια. Για τον κόσμο, ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας απίστευτος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας. Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και μια αμετακίνητη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές. Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τόσα πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι του. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του στείλατε. Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας ζητούμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας. Με αγάπη, η οικογένεια Νόρις».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/03/2026 - 17:13
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