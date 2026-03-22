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Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν να ανοίξει το Ορμούζ - Διαφορετικά θα χτυπήσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας
Ειδήσεις
09:38 - 22 Μαρ 2026

Τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν να ανοίξει το Ορμούζ - Διαφορετικά θα χτυπήσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε να «χτυπήσει και να εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν η χώρα δεν τερματίσει τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ τις επόμενες 48 ώρες. 

Ο αποκλεισμός του κρίσιμου ναυτιλιακού διαδρόμου για μεταφορές πετρελαίου από το Ιράν έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και έχει επιτρέψει στο καθεστώς να προκαλέσει οικονομικό πόνο παρά την τιμωρητική αεροπορική εκστρατεία από αμερικανικούς και ισραηλινούς στρατούς.

Στο μεταξύ, στο Ισραήλ, οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις τραυμάτισαν δεκάδες και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια το Σάββατο, αφού η ισραηλινή αεράμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει τουλάχιστον δύο πυραύλους. Μία από τις επιθέσεις στόχευσε την πόλη Ντιμόνα, περίπου 10 μίλια από την κύρια πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ στην έρημο Νεγκέβ.

Οι επιθέσεις ήρθαν μετά την εκτέλεση από το Ιράν μιας από τις πιο μακρινές εκτοξεύσεις πυραύλων που έχουν καταγραφεί, στοχεύοντας το Ντιέγκο Γκαρσία, μια κοινή στρατιωτική βάση ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου στον Ινδικό Ωκεανό.

Η χρήση βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς από το Ιράν απέδειξε ότι το οπλοστάσιό του μπορεί πλέον να φτάσει στην Ευρώπη.

Το Ιράν δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του στο Νατάνζ δέχτηκαν επίθεση για δεύτερη φορά στον τρέχοντα πόλεμο.

Η Αυστραλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν οι τελευταίες χώρες που υποστήριξαν μια κοινή δήλωση που υπογράφηκε τώρα από 22 έθνη, η οποία σηματοδοτεί την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ.

Το Πεντάγωνο στέλνει τρία πολεμικά πλοία και χιλιάδες επιπλέον πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, στη δεύτερη ανάπτυξη πεζοναυτών στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/03/2026 - 09:46
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