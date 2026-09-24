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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Alpha Trust
Ανακοινώσεις
18:14 - 24 Σεπ 2026

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Alpha Trust

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την 1102η/24.9.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» από το Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται πως στις 24 Αυγούστου ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από την Alpha Bank, με την απόκτηση επιπλέον 69.324 μετοχών της Alpha Trust Συμμετοχών έναντι €20,20 ανά μετοχή, ανεβάζοντας μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

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