Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της Alpha Trust

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την 1102η/24.9.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» από το Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται πως στις 24 Αυγούστου ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από την Alpha Bank, με την απόκτηση επιπλέον 69.324 μετοχών της Alpha Trust Συμμετοχών έναντι €20,20 ανά μετοχή, ανεβάζοντας μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.