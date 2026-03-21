Στενά του Ορμούζ: Ποιες χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμβάλλουν στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πάνω από 20 χώρες δηλώνουν έτοιμες να συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ, καταδικάζοντας το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού από το Ιράν.

Σύμφωνα με το Associated Press, μεταξύ των 22 χωρών που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα είναι η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, καθώς επίσης και τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν.

Όπως μεταδίδει το ίδιο πρακτορείο, οι χώρες αυτές δηλώνουν:

- «Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των εθνών που συμμετέχουν στον προγραμματισμό και τις προετοιμασίες.

- Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε άοπλα εμπορικά πλοία στον Κόλπο, τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από ιρανικές δυνάμεις».

Αναλυτικά οι 22 χώρες που υπέγραψαν την κοινή δήλωση: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Λετονία, Σλοβενία, Εσθονία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Λιθουανία, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και Μπαχρέιν.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (20/3) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως «τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται και να αστυνομεύονται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν - οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το κάνουν!». Σημείωσε, δε, ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν εάν τους ζητηθεί, προσθέτοντας πως «μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν» κάτι τέτοιο δεν θα είναι απαραίτητο.

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