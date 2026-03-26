ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ–ΗΠΑ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το «πράσινο φως» στη συμφωνία εν μέσω επιφυλάξεων για τον Τραμπ
Ειδήσεις
17:01 - 26 Μαρ 2026

ΕΕ–ΗΠΑ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το «πράσινο φως» στη συμφωνία εν μέσω επιφυλάξεων για τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες ψήφισαν σήμερα στις Βρυξέλλες υπέρ της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, ξεπερνώντας ένα σημαντικό εμπόδιο για την εφαρμογή μιας συμφωνίας που είχε επιτευχθεί πέρσι το καλοκαίρι στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Δεν πρόκειται για το τελικό στάδιο — η συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί και από τα κράτη-μέλη — ωστόσο αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη καθυστερήσει την ψηφοφορία, λόγω ανησυχιών για τις απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, αλλά και φόβων ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παραβιάσουν τους όρους της συμφωνίας, για παράδειγμα επιβάλλοντας νέους δασμούς μέσω ερευνών βάσει του Section 301.

Οι ανησυχίες αυτές δεν έχουν εκλείψει. Η σημερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο ανέδειξε τη συνεχιζόμενη δυσπιστία απέναντι στην αρχική συμφωνία, την αξιοπιστία των ΗΠΑ και τις προθέσεις του Τραμπ. Παρότι οι ευρωβουλευτές ενέταξαν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας — όπως μια ρήτρα λήξης σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους — η απόφαση εξακολουθεί να θεωρείται ένα ρίσκο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, είχε καταστήσει σαφές ότι επιθυμούσε την έγκριση της συμφωνίας. «Τα οικονομικά μας συμφέροντα απαιτούν να προχωρήσουμε. Πρέπει να δράσουμε προς όφελος των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των πολιτών μας», δήλωσε ο Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις κατά την έναρξη της συζήτησης.

Η απόφαση έρχεται τη στιγμή που η Γερμανία καταρτίζει σχέδια για αντίποινα σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με τον Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι στο Βερολίνο έχουν αρχίσει να χαρτογραφούν ευάλωτα σημεία στις αμερικανικές αλυσίδες εφοδιασμού, ώστε να εντοπίσουν πού η Γερμανία και οι εταίροι της στην ΕΕ θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση αν προκύψει νέα αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει στοχευμένες κινήσεις εναντίον μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών με στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση, πλήττοντας ενδεχομένως το επενδυτικό «μπουμ» στην τεχνητή νοημοσύνη που έχει οδηγήσει τις αμερικανικές μετοχές σε ιστορικά υψηλά φέτος, ή ακόμη και αυξήσεις στις τιμές φαρμάκων για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους — ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για τον Τραμπ.

Την επόμενη φορά που ο Τραμπ επιχειρήσει να πιέσει τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να είναι καλύτερα προετοιμασμένη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»
Ειδήσεις

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

ΗΠΑ: Ισχυρό τρίμηνο προσλήψεων και 98.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ισχυρό τρίμηνο προσλήψεων και 98.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο

Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ
Εμπορεύματα

Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ

ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια
Ειδήσεις

ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:53

Space Hellas: Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ με υπηρεσία Managed Data Lake

Πολιτική
01/07/2026 - 18:47

Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:42

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:40

EY για ελληνικές επιχειρήσεις: Αισιοδοξία για ανάπτυξη, αλλά «αγκάθια» το εργατικό κόστος και η έλλειψη ταλέντου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:29

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Πολιτική
01/07/2026 - 17:57

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 17:53

Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:48

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:44

Qualco: Μέρισμα 0,045% ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση του Ομίλου

Πολιτική
01/07/2026 - 17:41

Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τα άρθρα 90 και 86

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 17:38

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:34

Πορτογαλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό από την Πέμπτη (2/7) η Λισαβόνα λόγω καύσωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:28

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Πολιτική
01/07/2026 - 17:16

Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:07

Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:01

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 16:53

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου

Πολιτική
01/07/2026 - 16:52

Σαμαράς για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/07/2026 - 16:51

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αφηγείται τη διαδρομή της ζωής του στο νέο επεισόδιο «Game On» με χορηγό την Allwyn

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 16:44

Υποχωρεί η Wall Street λόγω πιέσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Εργασιακά
01/07/2026 - 16:42

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

Ακίνητα
01/07/2026 - 16:34

Έληξε η μίσθωση, αλλά ο ενοικιαστής δεν φεύγει – Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Αυτοδιοίκηση
01/07/2026 - 16:20

Δήμος Αθηναίων: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 16:18

ΗΠΑ: Ισχυρό τρίμηνο προσλήψεων και 98.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 16:15

Δήμας για Σκαραμαγκά: Ξεκινά έργο-μαμούθ €40,8 εκατ. για τρεις ανισόπεδους κόμβους και νέα Περιφερειακή Αιγάλεω

ΥΔΡΕΥΣΗ
01/07/2026 - 16:01

ΥΠΕΝ: Μάχη κατά της λειψυδρίας – Νέες επενδύσεις €16,6 εκατ. με 16 έργα σε 9 δήμους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ