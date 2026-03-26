ΕΕ–ΗΠΑ: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το «πράσινο φως» στη συμφωνία εν μέσω επιφυλάξεων για τον Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες ψήφισαν σήμερα στις Βρυξέλλες υπέρ της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, ξεπερνώντας ένα σημαντικό εμπόδιο για την εφαρμογή μιας συμφωνίας που είχε επιτευχθεί πέρσι το καλοκαίρι στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Δεν πρόκειται για το τελικό στάδιο — η συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί και από τα κράτη-μέλη — ωστόσο αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη καθυστερήσει την ψηφοφορία, λόγω ανησυχιών για τις απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, αλλά και φόβων ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παραβιάσουν τους όρους της συμφωνίας, για παράδειγμα επιβάλλοντας νέους δασμούς μέσω ερευνών βάσει του Section 301.

Οι ανησυχίες αυτές δεν έχουν εκλείψει. Η σημερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο ανέδειξε τη συνεχιζόμενη δυσπιστία απέναντι στην αρχική συμφωνία, την αξιοπιστία των ΗΠΑ και τις προθέσεις του Τραμπ. Παρότι οι ευρωβουλευτές ενέταξαν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας — όπως μια ρήτρα λήξης σε περίπτωση που οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους — η απόφαση εξακολουθεί να θεωρείται ένα ρίσκο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, είχε καταστήσει σαφές ότι επιθυμούσε την έγκριση της συμφωνίας. «Τα οικονομικά μας συμφέροντα απαιτούν να προχωρήσουμε. Πρέπει να δράσουμε προς όφελος των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των πολιτών μας», δήλωσε ο Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις κατά την έναρξη της συζήτησης.

Η απόφαση έρχεται τη στιγμή που η Γερμανία καταρτίζει σχέδια για αντίποινα σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με τον Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματούχοι στο Βερολίνο έχουν αρχίσει να χαρτογραφούν ευάλωτα σημεία στις αμερικανικές αλυσίδες εφοδιασμού, ώστε να εντοπίσουν πού η Γερμανία και οι εταίροι της στην ΕΕ θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση αν προκύψει νέα αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει στοχευμένες κινήσεις εναντίον μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών με στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση, πλήττοντας ενδεχομένως το επενδυτικό «μπουμ» στην τεχνητή νοημοσύνη που έχει οδηγήσει τις αμερικανικές μετοχές σε ιστορικά υψηλά φέτος, ή ακόμη και αυξήσεις στις τιμές φαρμάκων για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους — ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για τον Τραμπ.

Την επόμενη φορά που ο Τραμπ επιχειρήσει να πιέσει τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να είναι καλύτερα προετοιμασμένη.