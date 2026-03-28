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Μέση Ανατολή: Απόβαση 2.500 Αμερικανών πεζοναυτών - Βανς: Ο πόλεμος θα κρατήσει λίγο ακόμα
Ειδήσεις
19:30 - 28 Μαρ 2026

Μέση Ανατολή: Απόβαση 2.500 Αμερικανών πεζοναυτών - Βανς: Ο πόλεμος θα κρατήσει λίγο ακόμα

Reporter.gr Newsroom
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Στη Μέση Ανατολή έφτασε ένα αμερικανικό αμφίβιο πλοίο εφόδου, το USS Tripoli, μεταφέροντας περίπου 2.500 πεζοναύτες, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Το πλοίο μεταφέρει επίσης μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη κρούσης, καθώς και αμφίβια μέσα εφόδου.

Οι δυνάμεις αυτές προέρχονται από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, με βάση στην Ιαπωνία, και είχαν πραγματοποιήσει ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν πριν παραγγελθούν στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, το USS Boxer και δύο ακόμη πλοία, συνοδευόμενα από άλλη Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, έχουν επίσης μετακινηθεί στην περιοχή από το Σαν Ντιέγκο, ενισχύοντας την παρουσία των ΗΠΑ εν μέσω της αυξημένης έντασης με το Ιράν.

Βανς: Σύντομα θα φύγουμε από εκεί και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν

Σε δηλώσεις του στο podcast Benny Show, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν για «λίγο ακόμα», με στόχο την «εξουδετέρωση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας για «πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα». Ο Βανς επισήμανε ότι οι ΗΠΑ έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών τους στόχων, αλλά σκοπεύουν να διασφαλίσουν ότι οι επιθετικές δυνατότητες του Ιράν θα περιοριστούν μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου, τις οποίες χαρακτήρισε «πολύ προσωρινή αντίδραση» σε μια σύγκρουση που, όπως υποστήριξε, θα είναι βραχυπρόθεσμη. «Σύντομα θα φύγουμε από εκεί και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι η στρατιωτική παρουσία δεν θα διαρκέσει για χρόνια.

Η ανάπτυξη αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική ετοιμότητα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/03/2026 - 21:54
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