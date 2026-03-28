Μέση Ανατολή: Απόβαση 2.500 Αμερικανών πεζοναυτών - Βανς: Ο πόλεμος θα κρατήσει λίγο ακόμα

Οι δυνάμεις αυτές προέρχονται από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, με βάση στην Ιαπωνία, και είχαν πραγματοποιήσει ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν πριν παραγγελθούν στη Μέση Ανατολή.
Παράλληλα, το USS Boxer και δύο ακόμη πλοία, συνοδευόμενα από άλλη Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, έχουν επίσης μετακινηθεί στην περιοχή από το Σαν Ντιέγκο, ενισχύοντας την παρουσία των ΗΠΑ εν μέσω της αυξημένης έντασης με το Ιράν.
Βανς: Σύντομα θα φύγουμε από εκεί και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν
Σε δηλώσεις του στο podcast Benny Show, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν για «λίγο ακόμα», με στόχο την «εξουδετέρωση» της Ισλαμικής Δημοκρατίας για «πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα». Ο Βανς επισήμανε ότι οι ΗΠΑ έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών τους στόχων, αλλά σκοπεύουν να διασφαλίσουν ότι οι επιθετικές δυνατότητες του Ιράν θα περιοριστούν μακροπρόθεσμα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου, τις οποίες χαρακτήρισε «πολύ προσωρινή αντίδραση» σε μια σύγκρουση που, όπως υποστήριξε, θα είναι βραχυπρόθεσμη. «Σύντομα θα φύγουμε από εκεί και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι η στρατιωτική παρουσία δεν θα διαρκέσει για χρόνια.
Η ανάπτυξη αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική ετοιμότητα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν.
JD Vance | Saving Western Civilization by Fighting Demons, Will We Survive?
0:00 - Intro
1:13 - Advice to Young Men
3:00 - Fighting Fraud
5:59 - Ilhan Omar Immigration Fraud
7:16 - Tim Walz
7:48 - The SAVE America Act
11:50 - Mass Deportations
13:44 - Response to Joe Rogan
15:12… pic.twitter.com/A2fwHVTLVu— Benny Johnson (@bennyjohnson) March 28, 2026