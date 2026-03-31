Τραμπ προς Ευρωπαίους: Βρείτε λίγο θάρρος και απλώς πάρτε τα Στενά του Ορμούζ – Το ΝΑΤΟ είναι απαίσιο

Νέα… passive aggressive ανάρτηση με αποδέκτες τους Ευρωπαίους έκανε την Τρίτη (31/3) ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, δίνοντάς τους τη «λύση» για να ξεπεράσουν το ενεργειακό πρόβλημα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η απαγόρευση διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. Λίγο αργότερα, υπερθεμάτισε και εξαπέλυσε «βολές» και κατά του ΝΑΤΟ απο το αμερικανικό δίκτυο CBS.

«Πρέπει να μάθετε να πολεμάτε μόνοι σας για τον εαυτό σας», αναφέρει ο πλανητάρχης στη σχετική του ανάρτηση και σημειώνει πως οι Ευρωπαίοι έχουν δύο επιλογές: είτε να αγοράσουν καύσιμα από τις ΗΠΑ, είτε «απλώς» να βρουν έστω και καθυστερημένα «λίγο θάρρος» και να καταλάβουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει, δε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πράγμα που φανερώνει πως παραμένει ενοχλημένος που ο Κιρ Στάρμερ δεν δέχτηκε να συμμετάσχει στις επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Για όλες εκείνες οι χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεροσκαφών λόγω των Στενών του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που αρνήθηκε να εμπλακεί στον αποκεφαλισμό του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς:

Νούμερο 1, αγοράστε [σ.σ.: καύσιμα] από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονα, και, νούμερο 2, βρείτε λίγο αργοπορημένο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά και απλώς ΠΑΡΤΕ τα.

Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε να πολεμάτε για τον εαυτό σας, οι ΗΠΑ δεν θα είναι πια εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως κι εσείς δεν βοηθήσατε εμάς. Το Ιράν έχει, ουσιαστικά, αποδεκατιστεί.

Το δύσκολο τμήμα έχει τελειώσει. Πηγαίνετε να πάρετε το δικό σας πετρέλαιο!

Πρόεδρος DJT».

Δεύτερη ανάρτηση με «πυρά» κατά της Γαλλίας

Εν τω μεταξύ, σε δεύτερη ανάρτησή του, λίγα μόλις λεπτά μετά, εξαπέλυσε επίθεση και προς τη Γαλλία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως το Παρίσι «δεν βοήθησε καθόλου» στην επιχείρηση κατά του «Χασάπη του Ιράν», πράγμα που – όπως διαβεβαίωσε – οι ΗΠΑ «θα θυμούνται».

Αναλυτικά, έγραψε:

«Η χώρα της Γαλλίας δεν θα άφηνε αεροπλάνα να κατευθυνθούν προς το Ισραήλ φορτωμένα με στρατιωτικά εφόδια. Η Γαλλία ΔΕΝ ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΘΟΛΟΥ σε σχέση με τον “Χασάπη του Ιράν” που έχει επιτυχώς εξαλειφθεί. Η Η.Π.Α. θα το ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ. Πρόεδρος Nτ.Tζ.Τ.»

Τραμπ στο CBS: Το ΝΑΤΟ είναι απαίσιο, όλοι είναι απαίσιοι

Λίγο αργότερα, μιλώντας στο CBS και ερωτηθείς σχετικά με τις αναρτήσεις που προηγήθηκαν, είπε πως ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη σύγκρουση και εξέφρασε ξανά την απογοήτευσή του από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

«Κάποια στιγμή θα το κάνω, όχι ακόμη. Αλλά οι χώρες πρέπει να έρθουν και να το αναλάβουν. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί, αλλά θα πρέπει να κάνουν τη δική τους δουλειά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι, παρά τις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις σε πλοία και υποδομές χωρών του Περσικού Κόλπου, «δεν υπάρχει πραγματική απειλή» στο Στενό του Ορμούζ.

«Θα είμαι εκεί, αλλά αν δυσκολεύονται να πάρουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν όπως πρέπει. Ας έρθουν να το πάρουν. Δεν ήθελαν να βοηθήσουν κανέναν. Το NATO είναι απαίσιο και όλοι είναι απαίσιοι. Αν θέλουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν. Δεν υπάρχει πραγματική απειλή, δεν υπάρχει ουσιαστική απειλή γιατί η χώρα [Ιράν] έχει αποδεκατιστεί», δήλωσε.

«Ας έρθουν να το πάρουν. Ήρθε η ώρα να κάνουν κάτι και για τον εαυτό τους», τόνισε.