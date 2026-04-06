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Ιράν: Νέα πλήγματα σε πετροχημικές εγκαταστάσεις
Ειδήσεις
16:51 - 06 Απρ 2026

Ιράν: Νέα πλήγματα σε πετροχημικές εγκαταστάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Μία ακόμη πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν επλήγη από αεροπορικές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πιο αναλυτικά, το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το πετροχημικό συγκρότημα Marvdasht δέχθηκε πλήγμα από «επίθεση του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε μετά το χτύπημα τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, είχε προηγηθεί επίθεση σε άλλη μεγάλη πετροχημική μονάδα, καθώς το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι στόχευσε εγκαταστάσεις στην περιοχή Ασαλούγιεχ, όπου βρίσκεται το κοίτασμα South Pars, το μεγαλύτερο του Ιράν. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο είχαν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε πετροχημικές υποδομές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, είχε δηλώσει από την πλευρά του ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν λάβει εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα με τη μέγιστη ένταση, στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές του ιρανικού καθεστώτος.

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