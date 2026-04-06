ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Artemis II: Οι αστροναύτες φτάνουν πιο μακριά από ποτέ στην ιστορία
Ειδήσεις
16:34 - 06 Απρ 2026

Artemis II: Οι αστροναύτες φτάνουν πιο μακριά από ποτέ στην ιστορία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA εισήλθαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (6/4) στο βαρυτικό πεδίο της Σελήνης, καθώς κινούνται σε τροχιά που σύντομα θα τους οδηγήσει πάνω από τη σκοτεινή, αθέατη πλευρά της, καθιστώντας τους τους ανθρώπους που θα έχουν φτάσει στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη στην ιστορία.      

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen, καθώς πλησιάζουν αυτό το ιστορικό ορόσημο, θα κινούνται γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας την από απόσταση περίπου 4.000 μιλίων πάνω από τη σκοτεινή επιφάνειά της, ενώ στο βάθος η Γη θα φαίνεται μικροσκοπική, στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ.

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί κορύφωση της σχεδόν δεκαήμερης αποστολής, η οποία είναι η πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του προγράμματος Artemis. Το πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόγραμμα έχει ως στόχο την επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2028, πριν από την Κίνα, καθώς και τη δημιουργία μακροχρόνιας αμερικανικής παρουσίας εκεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, με την κατασκευή βάσης που θα λειτουργήσει ως πεδίο δοκιμών για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Επισημαίνεται ότι η διέλευση γύρω από τη Σελήνη θα βυθίσει το πλήρωμα στο σκοτάδι και θα προκαλέσει σύντομες διακοπές επικοινωνίας, καθώς η Σελήνη θα παρεμβάλλεται ανάμεσα στο σκάφος και το Deep Space Network, το παγκόσμιο δίκτυο μεγάλων ραδιοκεραιών που χρησιμοποιεί η NASA για την επικοινωνία με την αποστολή.

Η διέλευση θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστροναύτες θα χρησιμοποιήσουν επαγγελματικές κάμερες για να καταγράψουν λεπτομερείς εικόνες μέσα από τα παράθυρα της κάψουλας, αποτυπώνοντας τη Σελήνη, με το φως του ήλιου να διαχέεται στις άκρες της - ένα φαινόμενο που προσομοιάζει σε σεληνιακή έκλειψη και έχει ιδιαίτερη επιστημονική αξία.

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να απαθανατίσουν μια σπάνια στιγμή, κατά την οποία η Γη -μικροσκοπική λόγω της τεράστιας απόστασης- θα ανατέλλει πάνω από τον σεληνιακό ορίζοντα, καθώς η κάψουλα θα εξέρχεται από την άλλη πλευρά της Σελήνης, θυμίζοντας μια «ανατολή της Γης» από τη Σελήνη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μια ομάδα δεκάδων επιστημόνων της Σελήνης, που βρίσκονται στην αίθουσα αξιολόγησης στο Johnson Space Center στο Χιούστον, θα καταγράφουν παρατηρήσεις καθώς οι αστροναύτες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε ποικίλα σεληνιακά φαινόμενα, περιγράφουν σε πραγματικό χρόνο όσα βλέπουν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΛΠ A.E.: Μεταφορά ηλεκτρικών λεωφορείων μέσω του λιμένος Πειραιά
Ναυτιλία

ΟΛΠ A.E.: Μεταφορά ηλεκτρικών λεωφορείων μέσω του λιμένος Πειραιά

Χατζηδάκης: Δεν είμαστε στο σημείο επιβολής δελτίου καυσίμων
Πολιτική

Χατζηδάκης: Δεν είμαστε στο σημείο επιβολής δελτίου καυσίμων

Νέο beef στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Λαζαρίδη - Πολάκη με το «καλημέρα»
Πολιτική

Νέο beef στη Βουλή: Στα άκρα η κόντρα Λαζαρίδη - Πολάκη με το «καλημέρα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα
Πολιτική

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;
Τεχνολογία

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028
Ειδήσεις

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Η Σελήνη πιο κοντά από ποτέ; Το στοίχημα της μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας
Ειδήσεις

Η Σελήνη πιο κοντά από ποτέ; Το στοίχημα της μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ