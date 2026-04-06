Artemis II: Οι αστροναύτες φτάνουν πιο μακριά από ποτέ στην ιστορία

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA εισήλθαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (6/4) στο βαρυτικό πεδίο της Σελήνης, καθώς κινούνται σε τροχιά που σύντομα θα τους οδηγήσει πάνω από τη σκοτεινή, αθέατη πλευρά της, καθιστώντας τους τους ανθρώπους που θα έχουν φτάσει στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη στην ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen, καθώς πλησιάζουν αυτό το ιστορικό ορόσημο, θα κινούνται γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας την από απόσταση περίπου 4.000 μιλίων πάνω από τη σκοτεινή επιφάνειά της, ενώ στο βάθος η Γη θα φαίνεται μικροσκοπική, στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ.

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί κορύφωση της σχεδόν δεκαήμερης αποστολής, η οποία είναι η πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του προγράμματος Artemis. Το πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόγραμμα έχει ως στόχο την επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης έως το 2028, πριν από την Κίνα, καθώς και τη δημιουργία μακροχρόνιας αμερικανικής παρουσίας εκεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, με την κατασκευή βάσης που θα λειτουργήσει ως πεδίο δοκιμών για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Επισημαίνεται ότι η διέλευση γύρω από τη Σελήνη θα βυθίσει το πλήρωμα στο σκοτάδι και θα προκαλέσει σύντομες διακοπές επικοινωνίας, καθώς η Σελήνη θα παρεμβάλλεται ανάμεσα στο σκάφος και το Deep Space Network, το παγκόσμιο δίκτυο μεγάλων ραδιοκεραιών που χρησιμοποιεί η NASA για την επικοινωνία με την αποστολή.

Η διέλευση θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστροναύτες θα χρησιμοποιήσουν επαγγελματικές κάμερες για να καταγράψουν λεπτομερείς εικόνες μέσα από τα παράθυρα της κάψουλας, αποτυπώνοντας τη Σελήνη, με το φως του ήλιου να διαχέεται στις άκρες της - ένα φαινόμενο που προσομοιάζει σε σεληνιακή έκλειψη και έχει ιδιαίτερη επιστημονική αξία.

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να απαθανατίσουν μια σπάνια στιγμή, κατά την οποία η Γη -μικροσκοπική λόγω της τεράστιας απόστασης- θα ανατέλλει πάνω από τον σεληνιακό ορίζοντα, καθώς η κάψουλα θα εξέρχεται από την άλλη πλευρά της Σελήνης, θυμίζοντας μια «ανατολή της Γης» από τη Σελήνη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μια ομάδα δεκάδων επιστημόνων της Σελήνης, που βρίσκονται στην αίθουσα αξιολόγησης στο Johnson Space Center στο Χιούστον, θα καταγράφουν παρατηρήσεις καθώς οι αστροναύτες, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε ποικίλα σεληνιακά φαινόμενα, περιγράφουν σε πραγματικό χρόνο όσα βλέπουν.