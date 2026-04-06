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Στάση αναμονής στη Wall Street εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
16:40 - 06 Απρ 2026

Στάση αναμονής στη Wall Street εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ήπιες μεταβολές σημειώνονται στους δείκτες της Wall Street  τη Δευτέρα (6/4), καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς και οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανότητες να τερματιστεί σύντομα η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,01% στις 46.502,05 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει ήπιες απώλειες 0,03% στις 6.580,71 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,15% στις 21.915,69 μονάδες.

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ, το Ιράν και μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών συζητούν όρους για μια πιθανή εκεχειρία 45 ημερών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, οι πιθανότητες επίτευξης έστω και μερικής συμφωνίας πριν από την προθεσμία της Τρίτης θεωρούνται μικρές. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόταση αυτή είναι μόνο μία από πολλές που εξετάζονται.

Το Reuters ανέφερε επίσης ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο, εάν εγκριθεί, θα προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε από το Pakistan, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου με τη στρατιωτική ηγεσία στις 1 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), τουτέστιν 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

«Καθώς η σύγκρουση με το Ιράν εισέρχεται στην έκτη εβδομάδα της, η ανησυχία για το πόσος χρόνος θα απαιτηθεί ώστε να επιτευχθεί μια αποτελεσματική λύση πιθανότατα θα συνεχίσει να επιβαρύνει την αγορά», δήλωσε ο John Stoltzfus, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Oppenheimer Asset Management.

Πρόσθεσε ότι παραμένει αισιόδοξος για τις προοπτικές των αγορών και της οικονομίας των ΗΠΑ φέτος, τονίζοντας ότι η «ανθεκτικότητα» είναι το βασικό στοιχείο που επιτρέπει στην αγορά να συνεχίσει να ανεβαίνει παρά τις ανησυχίες.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street προέρχεται από μια ισχυρή εβδομάδα, με τον S&P 500 να καταγράφει άνοδο 3,4%, βάζοντας τέλος σε ένα σερί πέντε εβδομάδων πτώσης και σημειώνοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τα τέλη Νοεμβρίου.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις στην αρχή της εβδομάδας. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate για τον Μάιο υποχωρούσε περίπου 1%, πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές benchmark Brent crude σημείωνε πτώση 0,3%, πάνω από τα 108 δολάρια.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Δευτέρα (6/4) αποτελεί επίσης την πρώτη συνεδρίαση κατά την οποία οι επενδυτές μπορούν να αντιδράσουν στα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, τα οποία ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, όταν οι αγορές ήταν κλειστές λόγω του καθολικού Πάσχα.

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