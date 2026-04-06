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Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα - Σε 48 ώρες η πληρωμή των ποσών
Οικονομία
16:42 - 06 Απρ 2026

Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα - Σε 48 ώρες η πληρωμή των ποσών

Reporter.gr Newsroom
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Μέσω του vouchers.gov.gr μπορούν να υποβάλουν από σήμερα, 6 Απριλίου, το απόγευμα οι δικαιούχοι την αίτησή τους για την επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass.  

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, για τη στήριξη πολιτών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr). Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhm5t8n97s7d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

  • 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
  • 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

  • 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
  • 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το https://vouchers.gov.gr/fuelpass/appfront

Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 18:31
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