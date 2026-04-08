Γερμανία: Υποκριτική η παρέμβαση των ΗΠΑ στις ουγγρικές εκλογές

Το Βερολίνο αντέτεινε ότι, αντίθετα, η ίδια η επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου στη Βουδαπέστη λίγες μόλις ημέρες πριν από την κάλπη υποδηλώνει πιθανή παρέμβαση εκ μέρους του, καθώς εξέφρασε ένθερμη στήριξη προς την λαϊκιστική-εθνικιστική κυβέρνηση, σύμφωνα με μετάδοση του Politico.

«Απορρίπτουμε την κατηγορία που διατύπωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, σε εκδήλωση στην Ουγγαρία» σχετικά με υποτιθέμενη παρέμβαση της ΕΕ, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας, Σεμπάστιαν Χίλε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Θα ήθελα να επισημάνω — δεδομένου ότι ο Βανς διαμαρτύρεται για δήθεν ευρωπαϊκή παρέμβαση στις εκλογές — ότι ο ίδιος βρέθηκε στην Ουγγαρία μόλις λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Το γεγονός αυτό και μόνο μιλά από μόνο του για το ποιος παρεμβαίνει», πρόσθεσε.

Στεκόμενος στο πλευρό του Ούγγρου πρωθυπουργού Viktor Orbán στη Βουδαπέστη την Τρίτη, ο Βανς υποστήριξε ότι «όσα συνέβησαν σε αυτή τη χώρα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, αποτελούν ένα από τα χειρότερα παραδείγματα ξένης εκλογικής παρέμβασης που έχω δει ή διαβάσει ποτέ».

Παράλληλα, επέκρινε «τους γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες, που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να περιορίσουν τον ουγγρικό λαό, επειδή δεν τους αρέσει ο ηγέτης που στάθηκε στο πλευρό του».

Μετά την ένθερμη στήριξή του προς τον Όρμπαν, ο αντιπρόεδρος δέχθηκε άμεσα επικρίσεις από την ουγγρική αντιπολίτευση, η οποία τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα σε μια ξένη χώρα. Ο Λευκός Οίκος θεωρεί τον Όρμπαν και το λεγόμενο «ανελεύθερο δημοκρατικό» μοντέλο του ως σημαντικό ιδεολογικό σύμμαχο στην Ευρώπη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του στον Όρμπαν κατά την προεκλογική περίοδο, σε μια ασυνήθιστη παρέμβαση υπέρ Ευρωπαίου ηγέτη που διεκδικεί την επανεκλογή του.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Péter Magyar κατήγγειλε την επίσκεψη του Βανς μέσω της πλατφόρμας X: «Καμία ξένη χώρα δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις ουγγρικές εκλογές. Αυτή είναι η χώρα μας. Η ουγγρική ιστορία δεν γράφεται στην Ουάσινγκτον, τη Μόσχα ή τις Βρυξέλλες — γράφεται στους δρόμους και τις πλατείες της Ουγγαρίας».

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σημείωσε επίσης ότι ο καγκελάριος Friedrich Merz «δεν έχει καμία προτίμηση» ως προς το αποτέλεσμα της Κυριακής και θα σεβαστεί πλήρως την απόφαση του ουγγρικού λαού.