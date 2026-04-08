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Υπερκαλύφθηκε κατά 1,41 φορές το ομολογιακό της PREMIA – Άντληση €150 εκατ. με απόδοση 4,10%
Αναλύσεις
17:45 - 08 Απρ 2026

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,41 φορές το ομολογιακό της PREMIA – Άντληση €150 εκατ. με απόδοση 4,10%

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 02.04.2026, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €211,5 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,41 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 5.334.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,10% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,10% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,10%, είναι οι εξής:

α) 100.000 Ομολογίες (67% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 150.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε 90% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 50.000 Ομολογίες (33% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 150.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 50% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 50.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 41.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

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