Προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία ενόψει Πάσχα ανακοίνωσε ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης 9/4 προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία, με αφορμή τις εορτές του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, η εκεχειρία θα ισχύσει από τις 16:00 της 11ης Απριλίου έως το τέλος της 12ης Απριλίου 2026. Το Κρεμλίνο αναμένει ότι και η ουκρανική πλευρά θα ακολουθήσει ανάλογη στάση, εφαρμόζοντας κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της γιορτής.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να σταματήσουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, παραμένοντας όμως σε επιφυλακή για τυχόν επιθετικές ενέργειες ή προκλήσεις.

Ειδικότερα, οι οδηγίες για την εφαρμογή της εκεχειρίας δόθηκαν στον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελοούσοφ, και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ώστε τα στρατεύματα να διατηρήσουν πλήρη ετοιμότητα για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.