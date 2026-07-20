Χρηματιστήριο Αθηνών: Risk-off κλίμα και επιλεκτικές τοποθετήσεις στη «σκιά» της Μέσης Ανατολής

Η νέα κλιμακούμενη ένταση στην Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στρατιωτικά πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ και με ρητορική που προσεγγίζει αυτή της έναρξης του πολέμου στην περιοχή ήταν η αφορμή – αρχικά – για τις αγορές να κινηθούν πλαγιοκαθοδικά έτσι ώστε να μπουν σε ένα safe mode.

Το σπιράλ της σύγκρουσης στην ΜΑ είναι πλέον γνωστό σε κοινωνία και επενδυτές με το γαϊτανάκι αυξήσεων τιμών σε πετρέλαιο και ΦΑ, αύξησης του πληθωρισμού, χαμήλωμα των εκτιμήσεων για ανάπτυξη και έσοδα και αντίστοιχα πιο πιεστικές σκέψεις στις Κεντρικές Τράπεζες για αυξήσεις επιτοκίων.

Ένα περιβάλλον που εάν παγιωθεί θα δυσκολέψει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα ωθήσει τις κυβερνήσεις σε προγράμματα στήριξης για όσο διαρκέσει η κρίση ενώ ιδιαίτερα στην Ευρώπη με τις περισσότερες χώρες να βρίσκονται σε δυσμενές δημοσιονομικό σταυροδρόμι οι καταστάσεις δείχνουν ακόμα πιο επίπονες.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και τις ανησυχίες μερίδας επενδυτών για τις επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και την πορεία τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ αλλά και στην Ασία, τότε δεν θα πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση το risk off που παρατηρήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε ότι αφορά στην ελληνική χρηματιστηριακή πραγματικότητα, η νέα κλιμάκωση βρίσκει την αγορά σε μια ευτυχή συγκυρία με πολλές εισηγμένες να έχουν επιτυχώς αντλήσει σημαντικά κεφάλαια είτε μέσω ΑΜΚ είτε μέσω IPO’s , είτε ακόμα και μέσω placement βασικών μετόχων, με τα συνολικά κεφάλαια μόλις ολοκληρωθεί και η ΑΜΚ του AKTOR να υπερβαίνουν τα 7 δις ευρώ.

Η επιτυχημένη χρηματοδότηση κρίσιμων επενδυτικών σχεδίων είχε πάντως και το τίμημά της – τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα – εφόσον σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο ΓΔ έχασε περίπου -2,6% αλλά οι περισσότερες από τις εισηγμένες που συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες παρουσίασαν υψηλότερες απώλειες.

Στην κορυφή των απωλειών τόσο από την αρχή του χρόνου (-42%) όσο και του μήνα (-18,9%) βρίσκεται η τραπεζική CREDIA όπου μετά την ΑΜΚ του Απριλίου προχώρησε και σε fast track placement από τον βασικό μέτοχο (Thrivest) ύψους 300 εκ. ευρώ με συνέπεια η μετοχή να υποχωρήσει κάτω από το 1 ευρώ πλησίον της τιμής διάθεσης.

Από κοντά σε απώλειες βρίσκεται σταθερά ο όμιλος Viohalco που βέβαια παραμένει μεν σε θετικό έδαφος από την αρχή του χρόνου, αλλά πλέον έχει χάσει την δυναμική που είχε πριν προβεί στην άντληση κεφαλαίων.

Πιο αναλυτικά η ΒΙΟ καταγράφει απώλειες μέσα στον Ιούλιο ύψους -10,8%, την ώρα που η ΕΛΧΑ που ολοκλήρωσε ΑΜΚ ύψους 250 εκ. την προηγούμενη εβδομάδα έχει απώλειες μήνα -14,8% και η CENER στην οποία η μητρική διέθεσε μέσω placement μετοχές αξίας 152 εκ., έχει απώλειες Ιουλίου -13,8%.

Απώλειες μέσα στον Ιούλιο – πιο συγκρατημένες – έχουν και οι υπόλοιπες εισηγμένες που ολοκλήρωσαν το τελευταίο δίμηνο ΑΜΚ με τον ΑΔΜΗΕ στο -6,2%, την ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,7% και την ΔΕΗ -2% χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι όλες οι προαναφερόμενες μετοχές παραμένουν σε τιμές υψηλότερες από τις τιμές διάθεσης των ΑΜΚ.

Αντίβαρο στις παραπάνω πιέσεις ήταν για ακόμα μια εβδομάδα οι μετοχές των διυλιστηρίων με την ΜΟΗ στο +22% στον μήνα και +50% στον χρόνο, τα ΕΛΠΕ με +7,5% στον μήνα και +42% στο έτος , ενώ στην παρέα προστέθηκε και η ΕΥΔΑΠ έχοντας στην φαρέτρα της σημαντικά μακροπρόθεσμα επενδυτικά πλάνα με τους επενδυτές να συναινούν με τις αποφάσεις της διοίκησης και να της χαρίζουν ένα +11,7% μέσα στον Ιούλιο ανεβάζοντας την συνολική ετήσια απόδοση στο +52%.

Θετική μηνιαία διαφοροποίηση και από δύο μετοχές που για διαφορετικούς λόγους έχουν ταλαιπωρηθεί φέτος, με την METLEN +6.8% στον μήνα να μηδενίζει τις ετήσιες απώλειες και να δείχνει τάση για short covering, ενώ και η ΜΠΕΛΑ έχοντας την υποστήριξη από τα θετικά στοιχεία πωλήσεων εξαμήνου κατέγραψε μέσα στον μήνα ένα αξιοπρεπές +4,6% περιορίζοντας σχετικά την σημαντική υποχώρηση μέσα στο 2026 (-15,8%).

Όπως γίνεται κατανοητό το ελληνικό χρηματιστήριο δεν κινείται με ενιαίο βηματισμό και το timing όσο και το stock picking είναι παραπάνω από κρίσιμα για τους επενδυτές με την διαδρομή να παραπέμπει σε μαραθώνιο και όχι σε αγώνα σπριντ.

Οι εκθέσεις εγχώριων και διεθνών οίκων εξακολουθούν να προσθέτουν πόντους στο χρηματιστηριακό περιβάλλον όπως και τα δημοσιονομικά στοιχεία πενταμήνου (πρωτογενές πλεόνασμα προϋπολογισμού πάνω από τον στόχο και οριακά υψηλότερα του 2025), αλλά και τα πρόδρομα στοιχεία για τον τουρισμό στην χώρα (αύξηση επιβατικής κίνησης εξαμήνου +5% στα 33,9 εκ. επιβάτες).

Οι διοικήσεις στις ΓΣ ή/και στα conference call των αποτελεσμάτων τριμήνου έδωσαν ένα σχετικά αισιόδοξο κλίμα για το σύνολο του έτους κάτι που μένει να φανεί και στα αποτελέσματα εξαμήνου που από τις 29/7 θα αρχίσουν να δημοσιεύουν οι εισηγμένες – αρχικά οι τράπεζες και αργότερα οι υπόλοιπες εταιρίες.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, με τις αγορές και διεθνώς να βρίσκονται ή σε πολυετή ή/και σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μια νέα γεωπολιτική κλιμάκωση χωρίς πλέον ορατό σημείο εξόδου, σε συνδυασμό με τις υπερβολικές – σε όρους Ρ/Ε, Ρ/Β, Ρ/Sales κα – αποτιμήσεις των μετοχών ΑΙ και τεχνολογίας, δεν είναι καλός οιωνός για τους επενδυτές.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης