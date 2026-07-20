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Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.
Οικονομία
10:20 - 20 Ιουλ 2026

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

Reporter.gr Newsroom
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Δύο έργα ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», βρίσκονται ανάμεσα στα κορυφαία 25 στο πλαίσιο των βραβείων REGIOSTARS 2026. Πρόκειται για τα έργα  «Επιχορήγηση της GASTRADE Ανώνυμη Κατασκευαστική και Τεχνική Εταιρεία Φυσικού Αερίου για την υλοποίηση του έργου “Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου «ΑΣΦΑ» Αλεξανδρούπολης” και η «Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Φάση ΙΙ: Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2x500MW, Κρήτη – Αττική / 2ο στάδιο».

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με ανακοίνωση του, τα REGIOSTARS είναι τα ετήσια βραβεία της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, και συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών της Ε.Ε.. Διοργανώνονται από το 2008 και θεωρούνται το «σήμα αριστείας» της Ε.Ε. για έργα που έχουν σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το 2026 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ, με τις συμμετοχές από τις 27 κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχονται στις 274. Η διάκριση αυτή, που καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα και τη δυναμική της ελληνικής συμμετοχής, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, ενσωματώνει όλους τους στόχους των βραβείων REGIOSTARS που αφορούν στην προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, της πράσινης μετάβασης, της συνδεσιμότητας, της διάχυσης καινοτόμων λύσεων, της ανάδειξης καλών πρακτικών και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Η παρουσίαση των έργων στις κατηγορίες «Μια Πράσινη Ευρώπη» και «Μια Συνδεδεμένη Ευρώπη», θα γίνει στις 12 έως 15 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει για το βραβείο People’s Choice Award στην ψηφοφορία που θα ξεκινήσει στις 3 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Οι νικητές κάθε κατηγορίας, καθώς και ο νικητής του βραβείου People’s Choice Award, θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της τελετής REGIOSTARS, το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου. Ο κατάλογος των 25 έργων βρίσκεται στον ιστότοπο της DG REGIO εδώ: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en#inline-nav-2.

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