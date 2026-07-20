«Χάρτης» πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Ιουλίου

Κατά την περίοδο 20 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου, θα καταβληθούν 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ: Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).

θα καταβληθούν ευρώ σε δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας). Από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

ευρώ σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

ευρώ σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ευρώ σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 1.800.000ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.