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«Χάρτης» πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Ιουλίου
Εργασιακά
07:30 - 20 Ιουλ 2026

«Χάρτης» πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Ιουλίου

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 20 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου, θα καταβληθούν 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.  

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).
  • Από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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