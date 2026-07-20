«Χάρτης» πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 20 έως 24 Ιουλίου

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).
- Από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.800.000ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.