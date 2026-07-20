Το Ορμούζ φλέγεται: Πλοίο στις φλόγες, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν και κλιμάκωση χωρίς τέλος

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν για ένατη διαδοχική νύχτα αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε νέες στρατιωτικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) γνωστοποίησε ότι οι επιδρομές είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις διοίκησης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, παράκτια μέσα επιτήρησης, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοπός των επιχειρήσεων ήταν να περιοριστούν περαιτέρω οι δυνατότητες του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και πολιτικών ναυτικών που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «έπληξαν πολύ σκληρά» ιρανικούς στόχους, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν και ως φόρος τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά την ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, ενώ εξετάζεται εάν ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν στην περιοχή ανήκουν σε τρίτο στρατιώτη. Επιπλέον, ακόμη ένας στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού που έφερε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία των αμερικανικών αρχών, ο συνολικός αριθμός των απωλειών των ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου ανέρχεται πλέον σε 17 νεκρούς.

Από την πλευρά του Ιράν, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 500 έχουν τραυματιστεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα.

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Καταρρέει η διπλωματική προσπάθεια

Το μνημόνιο κατανόησης που είχαν υπογράψει στις 17 Ιουνίου οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τον τερματισμό της σύγκρουσης, θεωρείται πλέον ανενεργό, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ένταση στο Στενό του Ορμούζ παραμένει υψηλή.

Το Ιράν έχει ανακοινώσει εκ νέου το κλείσιμο του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν εκ νέου σε αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο.

Πλοίο στις φλόγες στο Στενό του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, υποστηρίζοντας πως επιχειρούσαν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ χωρίς την απαιτούμενη άδεια των ιρανικών αρχών.

Την ίδια ώρα, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO γνωστοποίησε ότι πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Κούμζαρ, στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του περιστατικού ή για την κατάσταση του πληρώματος.

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Η αναζωπύρωση της κρίσης επηρέασε άμεσα και τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι στις πρωινές συναλλαγές, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, μετά την προσωρινή αποκλιμάκωση που είχε ακολουθήσει την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Έκκληση των ΗΠΑ για διεθνή στήριξη

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συμβάλει στην προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, ζητώντας από τους συμμάχους της Ουάσιγκτον να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους είτε με επιχειρησιακά μέσα είτε με οικονομική υποστήριξη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να επιδιώκουν διπλωματική λύση της κρίσης και ότι παραμένουν ανοικτές σε διάλογο με την Τεχεράνη.

Επιθέσεις και συναγερμοί σε πολλές χώρες της περιοχής

Στο Κουβέιτ, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετώπισαν επίθεση από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι σειρήνες αεράμυνας, ενώ η αμερικανική πρεσβεία προειδοποίησε για πιθανό κίνδυνο επιθέσεων σε περιοχές της πρωτεύουσας Μανάμα.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον κέντρου ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην Ατ Τανφ της Συρίας, κάνοντας λόγο για αντίποινα μετά τον θάνατο Ιρανών στρατιωτικών στην Ιρανσάρ. Ωστόσο, πηγή του συριακού στρατού, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη βάση δεν δέχθηκε βομβαρδισμό.

Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ακόμη ότι βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης (AWACS) στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας, αναχαίτισε θραύσματα ιρανικού πυραύλου που είχε εκτοξευθεί με κατεύθυνση την περιοχή της Άκαμπα, κοντά στο ισραηλινό λιμάνι της Εϊλάτ.